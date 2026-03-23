GROSSETO – Avanti tutta per le rose giovanili del Grosseto Rugby Club, a cominciare dagli Under 18, che hanno fatto registrare un netto successo nel Campionato Interregionale 2. I biancorossi Thomas Chechi e Diego Vena, con la maglia amica del Tirreno Rugby, hanno contribuito alla bella vittoria per 41-21 a spese della meglio classificata Pesaro, nella sesta giornata. Grande soddisfazione per un gruppo in crescita, sempre più continuo e sicuro dei propri mezzi tecnici e tattici.

Bel gettone di presenza per gli Under 14 in sodalizio col Tirreno Rugby al “III Torneo Ovale Rossoblu” a Sesto Fiorentino; inseriti nel gruppo 2 assieme a Genova e Sesto, hanno passato il turno e battuto in semifinale il Lambro per 26-12 e ben quattro mete. Questi i maremmani convocati: Faraci, Golini (autore di una meta), Madeddu e Pellegrini; non disponibile Rossi.

Bellissima, emozionante giornata per gli Under 12. Nel raggruppamento di Viareggio i grifoncini, assieme al Golfo e al Rosignano, hanno disputato quattro partite facendo registrare due vittorie e due sconfitte. La prima partita contro i Titani padroni di casa è finita con una sconfitta per 4-2, complice un po’ di impacciatezza e qualche errore grossolano; stesso gap in passivo nella seconda contro gli Apuani, che hanno prevalso 6-4. Nel terzo match la musica è cambiata: incitati dagli educatori Vittorio per il Grosseto e Alberto e Marco per il Rosignano, i maremmani hanno dato il massimo nelle altre due partite con un bel gioco di squadra, ritrovando la loro verve in attacco e imponendosi con un netto 7-1 sul Lucca e contro l’Urme per 7-3. “In particolare – hanno commentato i tecnici – sono da evidenziare le mete di Diego per il Grosseto e Michele per il Rosignano, le prime per loro. Possiamo ancora migliorare e portare i ragazzi nati nel 2014 ad affrontare per il prossimo anno il passaggio di categoria. Ora aspettiamo la prima meta della nuova arrivata Valeria che, pur allenandosi da una ventina di giorni, ha disputato già due manifestazioni inserendosi ottimamente nel gruppo. Bravissimi tutti i ragazzi”.

Niente impegni ufficiali fino al 12 aprile per la rosa senior femminile delle Raccattate, che però continuano con gli allenamenti, sempre aperti a tutte le bambine e ragazze a partire dai 12 anni compiuti.