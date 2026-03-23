GROSSETO – In occasione della sua elezione a presidente della Provincia di Grosseto, Francesco Limatola promuove un momento di festa e condivisione aperto alla cittadinanza.

“L’appuntamento – afferma Francesco Limatola – è fissato per sabato 28 marzo, alle ore 19.30, presso la sala Eden, sulle Mura Medicee di Grosseto, dove amici, cittadini, rappresentanti delle istituzioni e del territorio potranno ritrovarsi per celebrare insieme questo importante traguardo, vissuto come una vittoria collettiva, frutto di un impegno comune, di relazioni, fiducia e lavoro condiviso”.

“Sarà un’occasione semplice e informale per stare insieme, ringraziare e guardare al futuro con spirito di collaborazione. Questa elezione rappresenta per me una vittoria collettiva, che appartiene a tutte le persone, consiglieri sindaci e sindache, che hanno creduto in questo percorso e che continueranno a camminare insieme per il bene del territorio”.

L’invito è aperto a tutti e a tutte.