CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sconfitte entrambe le prime squadre dell’Hc Castiglione, nel weekend di stop forzato per i campionati giovanili per i Promoter. In serie A1, senza il portiere Michael Saitta infortunato alla gamba, la Blue Factor ha cercato di giocare una partita con il cuore, ma i campioni del Trissino, seconda forza del girone, non hanno fatto sconti vincendo con un 13-2 che ha ricalcato la partita d’andata e chiarito i valori in pista dall’inizio. La gara si sblocca dopo tre minuti: assolo centrale di Cocco che batte Irace. Poi si mette in moto lo spagnolo Mendez che fa doppietta: Cocco lo imbecca sulla sinistra e il tiro s’insacca a fil di palo; un minuto e mezzo e Gavioli da dietro porta offre una pallina per un diagonale mortifero, 3-0. Al 9′ è Piccoli che smista per Almeida e il portoghese gira al volo sul secondo palo, 4-0. Il Castiglione reagisce: discesa di Cabiddu a sinistra assist al centro per l’inserimento di Esquibel che trafigge Zampoli, 4-1.

Ripartenza veloce dei blucelesti con Piccoli che serve Alvarinho che passa a destra a Malagoli che la rimette sul secondo palo e la stecca d’oro del campionato insacca, 5-1. Poi Esquibel ferma la pallina con il corpo in area e sul rigore in avanzamento Alvarinho fa 6-1 e manda le squadre al riposo. Nella ripresa pronti via e Almeida taglia l’area e infila sotto la traversa il 7-1. Piccoli si accoda alla beneficiata ottimamente servito da Alvarinho sul secondo palo, e ribadisce in gol dopo la respinta, 8-1. Malagoli fa partire Alvarinho che davanti a Irace non sbaglia, 9-1. Alla festa del gol partecipa anche Gavioli che s’invola solitario e infila il 10-1. Quaranta secondi e Mendez da destra gira l’11-1 e la sua tripletta. Escobar non sfrutta la punizione del decimo fallo ospite. Piccoli aggancia Esquibel e si prende il blu ma il Castiglione produce poco in power play. Esquibel recupera e parte in contropiede servendo il connazionale Escobar che questa volta supera Sgaria, entrato a inizio secondo tempo, per l’11-2. Non è finita: Alvarinho dal limite dell’area piazza la pallina all’incrocio, 12-2 e poker personale. All’ultimo secondo la discesa di Almeida è vincente con il diagonale a fil di palo, 13-2. Il Castiglione torna in pista mercoledì con la trasferta a Sarzana per il recupero della 22esima giornata.

Blue Factor Castiglione-Trissino 2-13

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Gabriele Irace, (Federico Bussotti); Mattia Maldini, Diego Bracali, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Facundo Gabriel Esquibel Fernandez, Alberto Cabiddu, Oscar Lasorsa, Tomas Escobar Avellaneda. All. Massimo Bracali.

TRISSINO: TRISSINO: Stefano Zampoli, Bruno Sgaria; Andrea Malagoli, Giulio Cocco, Gioele Piccoli, Joao Miguel Pinto Almeida, Guilherme Chanca Silva, Jordi Mendez Ortiz, Davide Gavioli, Alvaro Antonio “Alvarinho” Pereira Morais. All. Joao Pedro Garcia Santos Pinto.

ARBITRI: Massimiliano Carmazzi di Viareggio Luca Lossi di Forte dei Marmi.

RETI: pt (1-6) 3’03 Cocco (T), 5’09 e 6’44 Mendez (T), 9’22 Almeida (T), 11’21 Esquibel (C), 15’44 e 17’22 rig. Alvarinho (T); st 0’21” Almeida (T), 3’11 Piccoli (T), 5’50 Alvarinho (T), 9’38 Gavioli (T), 9’38 Mendez (T), 20’15 Escobar (C), 21’38 Alvarinho (T), 24’58 Almeida (T).

Alla Tensostruttura la Blue Factor di serie A2 gioca benissimo il primo tempo, poi però la Newco Roller Matera ribalta tutto nella ripresa e prevale per 5-2. Biancocelesti senza Filippo Montauti, lucani con il bomber Piozzini in tribuna. Biancocelesti in vantaggio all’8′: da centro area girata di Piro per l’1-0. Dopo il time out contropiede e rete del 2-0 firmata da Faelli. Su rigore il Matera ha l’occasione buona, fallo di Brunelli su Bordanove, ma Gadaleta spara fuori. Ci pensa Santeramo dal limite a centrare l’angolo basso per il 2-1. Dopo 5 minuti nella ripresa Santeramo da destra pareggia e da questo momento il Matera fa sua la partita con Corrado che segna il 3-2 e poi con Giudice e ancor Santeramo che fissano il punteggio sul definitivo 5-2.

A2, Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 5-2

NEWCO ROLLER MATERA: Jan Marimon Llopis, (Giovanni Pontrelli); Luca Santeramo, Giorgio Giudice, Giuseppe Corrado, Michele De Bari, Matteo Matera, Michele Ferrara, Guillem Bordanove Riera, Daniele Gadaleta. All. Valerio Antezza.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Federico Bussotti, (Samaal Shareef); Mattia Piro, Matteo Faelli, Lorenzo Nobili, Diego Bracali, Michele Nerozzi, Brando Santoni, Tommaso Bracali, Luigi Brunelli. All. Federico Paghi.

ARBITRO: Francesco Marra di Salerno.

RETI: pt (1-2) 8’37 Piro (C), 8’59 D.Bracali (C), 13’19 Santeramo (RM); st 5’22 Santeramo (RM), 12’00 Corrado (RM), 18’43 Giudice (RM), 22’06 Santeramo (RM).

Serie A1 – 23a giornata 20/21/22 marzo

Teamservicecar Hrc Monza-Indeco Afp Giovinazzo 3-2

Tr Azzurra Novara-Forte dei Marmi 3-1

Cp Grosseto-Breganze 13-6

Why Sport Valdagno-Innocenti Cos. Follonica 8-4

Cgc Viareggio-Bcc Centropadana Lodi 4-4

Ubroker Bassano-Sarzana 4-3

Blue Factor Castiglione-Trissino 2-13

La classifica

Bassano 60 punti; Trissino 59; Cgc Viareggio (22), Valdagno 48; AW Lodi 44; Hrc Monza 42; Cp Grosseto 34; Follonica 28; Sarzana (22) 25; Azzurra Novara 20; Forte dei Marmi 18; Afp Giovinazzo (22) 14; Castiglione (22) 10; Breganze 6

Serie A1 – 22a giornata recupero 25 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Cgc Viareggio 25/3

Sarzana-Blue Factor Castiglione 25/3

Serie A1 – 24a giornata 28/29 marzo

Indeco Afp Giovinazzo-Blue Factor Castiglione

Bcc Centropadana Lodi-Forte dei Marmi

Innocenti Cos. Follonica-Tr Azzurra Novara

Breganze-Why Sport Valdagno

Sarzana-Cp Grosseto

Cgc Viareggio-Teamservicecar Hrc Monza

Trissino-Ubroker Bassano

Serie A2 – girone B – 15a giornata 21/22 marzo

Rotellistica Camaiore-Spv Viareggio 6-4

Newco Roller Matera-Blue Factor Castiglione 5-2

Nova Medicea Viareggio-Rh Scandiano 4-1

Iren Follonica-Mgm Remaplast Eboli 5-4

Sarzana-Forte dei Marmi 4-5

La classifica

Forte dei Marmi (14) 37 punti; Rot.ca Camaiore (15) 33; Roller Matera (14) 31; Rh Scandiano (15) 29; Pumas Viareggio (14) 28; Castiglione (15), Spv Viareggio (14) 15; Sarzana (15) 14; Cresh Eboli (15) 7; Follonica (15) (-1p) 5

Serie A2 – girone B – 16a giornata 28 marzo

Rh Scandiano-Rotellistica Camaiore

Mgm Remaplast Eboli-Nova Medicea Viareggio

Blue Factor Castiglione-Forte dei Marmi

Newco Roller Matera-Iren Follonica

Spv Viareggio-Sarzana