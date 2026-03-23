MONTEPULCIANO (SI) – Una truffa ai danni di un’azienda vitivinicola è stata scoperta dalla Polizia di Stato, che ha recuperato 1.500 bottiglie di vino pregiato Docg destinate al mercato estero e denunciato due giovani.

L’operazione è stata condotta nel primo pomeriggio del 16 marzo dalla Polizia stradale di Siena – distaccamento di Montepulciano, lungo la strada provinciale 135 che collega Montepulciano a Torrita di Siena.

Il controllo e la scoperta del carico

A insospettire gli agenti è stato un autocarro Iveco 35, che procedeva a velocità anomala prima di fermarsi in una piazzola di sosta. Durante il controllo, all’interno del vano di carico sono state rinvenute le bottiglie, per un valore di migliaia di euro, formalmente destinate a un’attività di ristorazione in Irlanda e ritirate da un’azienda di Chianciano Terme.

Le dichiarazioni contraddittorie dei due occupanti, campani di 27 e 25 anni, unite al loro stato di agitazione e ai precedenti per reati contro il patrimonio, hanno spinto i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

Targhe contraffatte e identità fittizia

Dalle verifiche è emerso che le targhe del veicolo a noleggio erano state contraffatte con pellicole adesive e che l’utenza telefonica del presunto acquirente risultava fittizia.

Contattata la cantina produttrice, gli agenti hanno ricostruito la presunta dinamica: i due si sarebbero sostituiti al vero corriere, presentandosi in anticipo e utilizzando dati acquisiti con artifizi per farsi consegnare la merce.

Restituito il vino, scattano le denunce

L’intero carico è stato immediatamente restituito al legittimo proprietario, mentre i due giovani sono stati denunciati. Sono in corso ulteriori indagini per chiarire eventuali collegamenti con una rete criminale più ampia.

Il questore Angeloni, sulla base degli accertamenti della Divisione anticrimine, ha inoltre disposto nei loro confronti il divieto di ritorno (foglio di via) dai comuni di Montepulciano e Chianciano Terme per tre anni.