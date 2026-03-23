GROSSETO – Anche quest’anno il Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” partecipa alla XII° edizione della Notte del Liceo Classico, l’evento nazionale dedicato alla valorizzazione della cultura classica attraverso spettacoli, letture e interventi degli studenti.

Tema dell’edizione: “Homo sum…”

Gli allievi del liceo sono chiamati a riflettere e a presentare performances incentrate sul tema: “Homo sum…”. Un invito a interrogarsi sul significato dell’essere uomini nel nostro tempo, attraversato da guerre, odi, violenze visibili e invisibili. Gli studenti esploreranno le ferite quotidiane che minacciano l’identità dell’altro – dal bullismo al femminicidio, dalle pressioni psicologiche ai rischi di una società dominata dalla logica delle macchine e dell’intelligenza artificiale.

Un’occasione di riflessione e confronto

L’iniziativa si svolgerà presso l’Aula Magna e i locali del Polo “P. Aldi” di Grosseto, dalle ore 18 alle 23 del 27 matzo. L’evento è aperto a studenti, professori e a tutti coloro che desiderano conoscere il liceo e il mondo dei classici, attraverso momenti di confronto, spettacoli e interventi guidati dagli stessi allievi.

Cultura, partecipazione e comunità

La Notte del Liceo Classico è un’occasione per scoprire il valore dei classici e il loro ruolo nella formazione culturale, stimolando la creatività e la partecipazione attiva dei giovani. Un invito rivolto non solo alla comunità scolastica, ma a tutta la cittadinanza, per riflettere su temi universali e attuali.

Il Liceo Classico “Carducci-Ricasoli” vi aspetta numerosi per una serata di cultura, spettacolo e riflessione, all’insegna del dialogo tra passato e presente.

Programma

18:00 – 18:30 – Presentazione iniziale e premiazione Piccolo Certamen – Liceo Classico Carducci Ricasoli

18:30 – 19:00 – Heautontimorumenos

19:00 – 19:10 – Monologo – Costanza Burla

19:10 – 19:40 – We are Human

19:40 – 20:05 – Rappresentazione liberamente ispirata alla Satira 1,9 di Il Seccatore

20:05 – 20:35 – Fahrenheit 451

20:35 – 21:00 – Pausa e buffet

21:00 – 21:15 – Video ed esibizione 5B

21:15 – 21:40 – Nietzsche

21:40 – 21:45 – Video 5B

21:45 – 22:15 – Dante

22:15 – 22:30 – Monologhi dello Stige

22:30 – 23:00 – Musica

23:00 – Lettura finale, ringraziamenti e saluti

Esibizioni aggiuntive