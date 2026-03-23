GROSSETO – La diciottesima edizione della Su e Giù per le Mura ha trasformato il centro storico di Grosseto in un palcoscenico di sport e solidarietà. L’evento, seconda tappa del circuito di podismo Uisp Corri nella Maremma, ha visto la partecipazione di centocinquanta corridori e trenta camminatori, tutti uniti per sostenere l’associazione Abio. Il percorso disegnato con la solita competenza dal Team Marathon Bike, caratterizzato da due giri tra i bastioni e le vie medievali, ha messo alla prova gli atleti con un tracciato tecnico e suggestivo (foto Abio).

Il vincitore assoluto è stato Filippo Giovannelli del IV Stormo, novità assoluta per il circuito. “Corro da poco – ha dichiarato Giovannelli al traguardo, che ha nel suo dna lo sport – Quando ero piccolo facevo pattinaggio su strada e poi, per cercare di riprendere un po’ la forma, mi sono messo a correre. Continueremo a provarci vedendo gli impegni che abbiamo, dato che ho una famiglia e dobbiamo conciliare tutto”. Dietro di lui, la top ten maschile ha visto nell’ordine Michele Checcacci del Team Marathon Bike, Salvatore Sbordone del IV Stormo a completare il podio, Gioele Romiti del Tirreno Atletica Civitavecchia, Gabriele Fensi della Sempredicorsa, Gianluca Colicci del Team Marathon Bike, Luigi Martire della Track & Field, Andrea Zombardo della Mens Sana Siena, Tommaso Santilli della IV Stormo e Valerio Guidi del Montecalvi Trail.

In campo femminile, Katarzyna Anna Stankiewicz del Team Marathon Bike è tornata al successo dopo diversi mesi di assenza dalle corse. “Sono molto contenta perché dopo questa lunga pausa non sapevo come sarebbe andata – ha commentato la vincitrice – il percorso è impegnativo perché è tutto saliscendi e con dei sassolini”. Il podio delle prime tre donne è stato completato da Chiara Gallorini della Track & Field e da Elisa Napolitano dell’Atletica Costa d’Argento.

La manifestazione ha celebrato anche i successi nelle varie categorie. I primati sono andati a Gioele Romiti della Tirreno Atletica Civitavecchia per la categoria A, Gabriele Fensi della Sempredicorsa per la B, Luigi Martire della Track & Field per la C e Gianluca Colicci del Team Marathon Bike per la D. Nelle restanti divisioni hanno trionfato Bruno Dragoni del Team Marathon Bike nella E, Danilo Marianelli del Team Marathon Bike nella F, Giuseppe Agnelli della Reale Stato dei Presidi nella G e Renato Goretti della Track & Field nella H. Tra le donne, vittorie di categoria per Irene Benvenuti dell’Atletica Grosseto nella I, Alice Bonechi dell’Atletica Follonica nella L, Cheti Chelini della Track & Field nella M e Rosella D’Arata della Skeep nella N. Grazie allo sforzo congiunto di Marathon Bike, Avis e Uisp, con il patrocinio di Provincia e Comune di Grosseto, con il sostegno della Banca Tema, della la mattinata si è confermata una vera festa per la comunità grossetana.