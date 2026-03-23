Referendum giustizia, Simiani: «Vince il No, vince la democrazia»

“Il risultato del referendum costituzionale sulla giustizia del 2026 segna una vittoria chiara e significativa: vince il No, vince la democrazia, vince la Costituzione".

Così commenta il deputato Pd, Marco Simiani, il risultato del referendum costituzionale.

"L’alta affluenza dimostra quanto cittadine e cittadini credano nel valore del voto e nella partecipazione attiva alla vita democratica del Paese. È una vittoria costruita grazie all’impegno diffuso del comitato per il No, delle associazioni, del sindacato e di una rete civica ampia e plurale, che ha riportato al centro il confronto sui contenuti. Significativo è stato il contributo del Partito Democratico, dei parlamentari, degli amministratori locali e dei circoli, che hanno animato i territori con un lavoro costante di ascolto e mobilitazione. Un esito che rafforza i principi fondamentali della Repubblica e conferma la Costituzione come pilastro della nostra convivenza civile. Vince l’Italia, vince una democrazia viva e partecipata.”