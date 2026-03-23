Si chiude con un’affluenza del 62,71% il referendum costituzionale in provincia di Grosseto. Un dato in netta crescita rispetto al 48,10% registrato alle 23 di domenica, segno di una partecipazione che ha avuto un’accelerazione decisiva nelle ore della mattinata di lunedì.

A trainare il dato finale è ancora una volta Follonica, che sfiora il 65% (64,97%) e si conferma il comune con la partecipazione più alta. Subito dietro Montieri (66,27%) e soprattutto Monterotondo Marittimo, che con il 68,41% registra il valore più elevato dell’intera provincia. Sopra il 64% anche il capoluogo Grosseto (64,07%) e Semproniano (64,45%).

Restano invece più distaccati alcuni territori, in particolare Isola del Giglio (53,74%), che rappresenta il dato più basso, seguita da Gavorrano (57,81%) e Arcidosso (58,72%).

Nel complesso emerge una partecipazione ampia e diffusa, con un incremento significativo nelle ultime ore di voto che ha portato il dato provinciale oltre il 60%. Un risultato che evidenzia un coinvolgimento consistente degli elettori, pur con differenze ancora marcate tra costa, aree urbane e comuni dell’entroterra.