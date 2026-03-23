GROSSETO – Si sono chiusi pochi secondi fa i seggi per il referendum costituzionale sulla riforma delle giustizia. Questo il racconto in diretta dello spoglio.
Aggiornamenti
- Referendum: No verso la vittoria, ecco i dati sul 50% delle sezioni
- Seconda proiezione Rai: No 53,9% e Sì 46,1%
- Referendum: terzo instant poll, No verso la vittoria
- Referendum: No oltre il 50% in provincia di Grosseto
- Referendum: avanti il no con 11mila sezioni scrutinate
- Prima proiezione Rai
- Referendum: secondo instant poll, si consolida il dato del NO
- Referendum: primi dati reali, avanti il NO
- Affluenza DEFINITIVO: in Italia sopra il 58%, in Maremma al 62,7%
- Referendum: situazione incerta per il momento
- Come funzionano gli Instant poll
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Referendum: No verso la vittoria, ecco i dati sul 50% delle sezioni
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Seconda proiezione Rai: No 53,9% e Sì 46,1%
Anche la seconda proiezione Rai mette in evidenza come sia in vantaggio il No.
Seconda proiezione Rai: No 53,9% e Sì 46,1%
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Referendum: terzo instant poll, No verso la vittoria
Referendum verso il consolidamento: il terzo instant poll di Swg per La7 conferma la tendenza riscontrata nei dati reali.
• Sì 45/51
• No 51/55
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Referendum: No oltre il 50% in provincia di Grosseto
Sostanzialmente in parità il dato della provincia di Grosseto, mentre a livello nazionale il No è avanti di diversi punti, al 54%. b
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Referendum: avanti il no con 11mila sezioni scrutinate
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Prima proiezione Rai
Secondo la prima Proiezione Rai che viene elaborata su dati reali ecco i risultati attesi:
No 53,1% e Sì 46,9%
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Referendum: secondo instant poll, si consolida il dato del NO
Nuovi instant poll SWG per La7, con una copertura dell’80% del campione, confermano il vantaggio del No, pur in un quadro ancora incerto. Il Sì si colloca tra il 46% e il 50%, mentre il No è stimato tra il 50% e il 54%. La forbice resta quindi relativamente stretta, ma con un orientamento che, al momento, sembra premiare il fronte contrario alla riforma. Come per tutte le rilevazioni di questo tipo, si tratta comunque di dati indicativi, destinati a essere confermati o smentiti solo dallo scrutinio ufficiale.
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Referendum: primi dati reali, avanti il NO
Ecco i primi dati reali su schede scrutinate. Questi sono relativi a circa 4.100 sezioni su 61mila
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Affluenza DEFINITIVO: in Italia sopra il 58%, in Maremma al 62,7%
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Comune Sezioni 12 (%) 19 (%) 23 (%) Finale (%) Grosseto (provincia) 256 su 258 16,89 41,93 48,10 62,71 Arcidosso 5 su 5 13,87 37,17 42,66 58,72 Campagnatico 4 su 4 13,39 37,63 44,63 61,60 Capalbio 4 su 4 17,28 40,17 45,08 62,99 Castel del Piano 5 su 5 14,92 39,40 45,73 61,59 Castell'Azzara 2 su 2 13,89 43,25 48,12 63,10 Castiglione della Pescaia 10 su 10 17,45 40,73 46,42 62,31 Cinigiano 3 su 3 14,63 38,31 46,22 60,32 Civitella Paganico 5 su 5 15,12 38,43 47,09 62,70 Follonica 22 su 22 19,04 45,49 51,88 64,97 Gavorrano 13 su 13 15,36 39,73 45,04 57,81 Grosseto (comune) 75 su 77 17,73 44,07 50,64 64,07 Isola del Giglio 2 su 2 18,27 37,80 40,62 53,74 Magliano in Toscana 5 su 5 15,12 39,69 46,27 63,77 Manciano 9 su 9 15,31 36,85 42,69 60,65 Massa Marittima 9 su 9 15,65 41,69 48,49 62,38 Monte Argentario 12 su 12 16,02 37,67 41,72 59,19 Monterotondo Marittimo 2 su 2 15,14 41,60 47,79 68,41 Montieri 4 su 4 15,15 44,66 51,12 66,27 Orbetello 18 su 18 17,88 41,04 47,16 62,76 Pitigliano 5 su 5 15,53 42,34 46,75 61,80 Roccalbegna 4 su 4 12,48 38,15 45,58 61,15 Roccastrada 10 su 10 15,54 40,30 46,30 60,72 Santa Fiora 4 su 4 15,40 35,59 43,11 59,68 Scansano 10 su 10 15,23 37,85 44,31 62,91 Scarlino 4 su 4 17,99 41,90 48,20 62,18 Seggiano 2 su 2 14,61 39,20 43,96 58,42 Semproniano 3 su 3 15,98 42,61 49,67 64,45 Sorano 5 su 5 13,50 42,03 47,80 64,02
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Referendum: situazione incerta per il momento
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Come funzionano gli Instant poll
Gli instant poll diffusi alla chiusura dei seggi di domenica offrono una prima indicazione sull’orientamento degli elettori, ma si tratta di dati ancora provvisori, da leggere con cautela. Le rilevazioni, basate su interviste all’uscita dai seggi, possono fornire una tendenza ma non sostituiscono il risultato ufficiale dello scrutinio. Sarà infatti decisiva la giornata di oggi, con il voto ancora aperto fino alle 15, e soprattutto lo spoglio che inizierà subito dopo la chiusura delle urne.