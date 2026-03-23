GROSSETO – In provincia di Grosseto il referendum sulla riforma della giustizia si chiude con la vittoria del No, che si attesta al 50,83% contro il 49,17% del Sì. Un risultato molto equilibrato, con uno scarto di poco più di 1.700 voti (53.431 contro 51.691), che conferma un territorio sostanzialmente diviso sull’esito della consultazione.

L’affluenza si ferma al 62,74%, con 105.728 votanti su 168.518 elettori, un dato significativo che evidenzia una buona partecipazione complessiva. Limitato il numero delle schede non valide: 411 nulle e 195 bianche.

Qui trovate tutti i dati dell’affluenza in provincia di Grosseto, comune per comune: LINK

I risultati, comune per comune

Scendendo nel dettaglio dei singoli comuni, il risultato evidenzia una distribuzione molto variegata.

Il Sì prevale in diverse realtà dell’entroterra e dell’Amiata, come Campagnatico (60,88%), Isola del Giglio (63,02%), Cinigiano (56,11%), Capalbio e Castiglione della Pescaia (entrambe al 55,03%), oltre a Manciano (53,64%), Castel del Piano (52,77%), Monte Argentario (52,62%), Scansano (52,03%), Seggiano (52,69%) e Magliano in Toscana (51,79%). Più equilibrato il dato ad Arcidosso (50,70%).

Sul fronte opposto, il No si afferma soprattutto nei centri più popolosi e in parte della fascia costiera e mineraria, come Follonica (54,16%), Gavorrano (56,06%), Massa Marittima (55,75%), Roccastrada (56,15%), oltre che nel capoluogo Grosseto (50,94%).

Tra i risultati più netti spiccano Monterotondo Marittimo, dove il No raggiunge il 64,31%, e Montieri (58,48%), mentre restano molto combattuti comuni come Orbetello (50,37% No), Pitigliano (53,90% No) e Sorano (51,23% No). Nel complesso emerge una geografia del voto frammentata, con scarti spesso contenuti ma con alcune polarizzazioni significative.

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