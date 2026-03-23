GROSSETO – A seguito delle elezioni provinciali dello scorso 15 marzo, che hanno confermato Francesco Limatola alla guida della Provincia di Grosseto, è convocata la seduta di insediamento del nuovo Consiglio provinciale.
Il Consiglio si riunirà sabato 28 marzo, alle ore 18, presso la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia, in piazza Dante Alighieri 35 a Grosseto.
Nel corso della seduta è previsto l’insediamento ufficiale del Consiglio e il giuramento del presidente Francesco Limatola.
La seduta è pubblica e i cittadini possono assistere ai lavori del Consiglio provinciale.