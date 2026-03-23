GROSSETO – Roberto Cassi è il nuovo fiduciario del coordinamento di Grosseto del Fiat 500 Club Italia. La nomina rappresenta un importante riconoscimento per la passione e l’impegno che da sempre caratterizzano il mondo delle auto d’epoca, in particolare del celebre “cinquino”, simbolo intramontabile della storia automobilistica italiana.

Una realtà consolidata

Il Coordinamento di Grosseto, fondato oltre dieci anni fa, comprende il capoluogo e i comuni di Campagnatico, Castiglione della Pescaia, Civitella Paganico, Magliano in Toscana e Roccastrada. Con circa 430 soci, il gruppo è una realtà solida e ben strutturata, che unisce generazioni diverse attraverso la passione condivisa per la Fiat 500 e per la cultura automobilistica storica.

Impegno e continuità

Nel suo primo messaggio da fiduciario, Cassi ha voluto ringraziare il Club per la fiducia accordatagli, sottolineando il senso di responsabilità e la volontà di portare avanti il lavoro svolto fino ad oggi. Al centro del suo programma c’è la valorizzazione di ogni singolo socio e la promozione di iniziative capaci di rafforzare lo spirito di gruppo e la condivisione.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto «alla fiduciaria precedente Adalgisa Banzi, il cui impegno e la cui dedizione hanno rappresentato una base solida su cui continuare a costruire».

Guardando al futuro

Il nuovo fiduciario ha annunciato che il coordinamento di Grosseto sarà attivamente impegnato nell’organizzazione di nuovi raduni sul territorio e nella partecipazione a eventi già programmati, occasioni fondamentali per condividere la passione per le auto storiche e far conoscere sempre di più il mondo della Fiat 500.

Cassi ha inoltre espresso il desiderio di portare i soci a partecipare anche a eventi internazionali, vivendo esperienze uniche e rafforzando ulteriormente i legami all’interno del club.

“Con entusiasmo e determinazione – ha dichiarato Cassi – mi preparo a questo nuovo percorso, certo che insieme ai soci potremo raggiungere nuovi traguardi e far crescere ulteriormente questa splendida realtà.”