SCARLINO – Il Comune di Scarlino ha pubblicato l’avviso rivolto ai gestori dei nidi privati convenzionati per aderire alla misura regionale “Nidi gratis”, con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi dedicati alla prima infanzia e rafforzare l’integrazione tra sistema pubblico e privato.

Le strutture interessate hanno tempo fino alle ore 12.00 di martedì 7 aprile 2026 per presentare la manifestazione di interesse e avviare il percorso di convenzionamento con l’ente. L’iniziativa si inserisce nel quadro delle politiche regionali a sostegno delle famiglie e mira a rendere più accessibili i servizi educativi per i bambini, valorizzando al tempo stesso la rete territoriale esistente.

I gestori dovranno compilare l’apposito modulo allegato all’avviso e trasmettere la domanda tramite posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected] entro il termine previsto.