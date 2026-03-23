GROSSETO. Torna in televisione uno dei volti più noti della cucina maremmana: da martedì 24 marzo, alle 22, su Food Network (canale 33 del digitale terrestre) prende il via la nuova stagione di “Scarpetta”, il programma condotto da Luca Terni, chef, macellaio e ristoratore de La Locanda di Ansedonia.

Si tratta della quinta edizione del format, che porta il pubblico in viaggio tra alcune regioni italiane – Abruzzo, Molise, Calabria e Campania – alla scoperta di sapori, tradizioni e sfide culinarie. Un programma che unisce racconto del territorio e competizione, con una regola semplice: per vincere serve “fare la scarpetta”.

La nuova stagione sarà composta da sei puntate. Nella serata di debutto, martedì 24 marzo, andranno in onda i primi due episodi, dalle 22 a mezzanotte. Le successive puntate saranno trasmesse ogni martedì, sempre in prima serata.

“Scarpetta” conferma così una formula che negli anni ha conquistato il pubblico: piatti della tradizione, confronto tra cucine locali e il coinvolgimento diretto dei protagonisti, con Luca Terni a guidare il racconto tra gusto e ironia.

Per lo chef maremmano si tratta di un’ulteriore vetrina nazionale, che valorizza non solo la sua esperienza professionale, ma anche il legame con il territorio della Maremma, da cui continua a partire per raccontare l’Italia del cibo.