GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 23 marzo 2026

Ariete – Settimana che parte con determinazione. Non forzare troppo i tempi.

Toro – Giornata produttiva e concreta.

Gemelli, segno del giorno – Brillante, curioso, comunicativo. Oggi sei al centro di contatti e scambi che possono aprire nuove strade. Usa la tua versatilità con criterio.

Consiglio escursione: visita il centro storico di Pitigliano, tra vicoli e scorci sorprendenti che stimolano la mente e la curiosità.

Cancro – Sensibile ma più deciso.

Leone – Sicuro e collaborativo.

Vergine – Organizzazione efficace.

Bilancia – Diplomazia utile.

Scorpione – Intuizione concreta.

Sagittario – Energia dinamica ma controllata.

Capricorno – Stabilità e strategia.

Acquario – Creatività applicata.

Pesci – Empatia lucida.