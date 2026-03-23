GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi lunedì 23 marzo 2026
Ariete – Settimana che parte con determinazione. Non forzare troppo i tempi.
Toro – Giornata produttiva e concreta.
Gemelli, segno del giorno – Brillante, curioso, comunicativo. Oggi sei al centro di contatti e scambi che possono aprire nuove strade. Usa la tua versatilità con criterio.
Consiglio escursione: visita il centro storico di Pitigliano, tra vicoli e scorci sorprendenti che stimolano la mente e la curiosità.
Cancro – Sensibile ma più deciso.
Leone – Sicuro e collaborativo.
Vergine – Organizzazione efficace.
Bilancia – Diplomazia utile.
Scorpione – Intuizione concreta.
Sagittario – Energia dinamica ma controllata.
Capricorno – Stabilità e strategia.
Acquario – Creatività applicata.
Pesci – Empatia lucida.