GROSSETO – Seconda sconfitta casalinga consecutiva per la Gea Grosseto, battuta (71-78) dalla Libertas Lucca nel big match della 27esima giornata del campionato di Divisione regionale 1. I ragazzi di Silvio Andreozzi (nella foto d’archivio di Stefano Venezia), con il primo posto in regular season già in tasca, non sono riusciti a rispondere a dovere a causa di una serie di errori al tiro, ma anche per un inconscio calo di tensione dopo aver centrato il primo traguardo stagionale.

“È stato un buon test playoff – commenta Mirko Mari, ancora una volta tra i migliori – anche se non potevano giocare al massimo in fatto di concentrazione, dopo aver chiuso in anticipo il discorso primo posto”. “Abbiamo disputato una partita non ai nostri soliti livelli – aggiunge coach Andreozzi – a causa di troppi errori al tiro e a un leggero calo di concentrazione, senza contare che non abbiamo schierato un giocatore come Liberati, che non si può certo regalare agli avversari, specialmente una big come Lucca che cerca un posto al sole per la volata finale. Mi è piaciuta la reazione della squadra negli ultimi quindici minuti. Siamo passati da meno venti a meno quattro. Ora testa alla trasferta di Calcinaia, magari cercando far riposare gli acciaccati e poi cominceremo a preparare i playoff”. La Gea ha recuperato qualche punto soprattutto grazie a Tommaso Ense (5/10 da due, 4/12 da tre) e Mirko Mari (5/5 da due, 6/6 dalla lunetta, con sei rimbalzi e 5 palle recuperate).

Nel primo quarto i rossoneri lucchesi mostrano il desiderio di consolidare il secondo posto nel girone, approfittando di alcune errore al tiro dei grossetani per portarsi subito in vantaggio, prima di sei-sette punti, fino ad arrivare a un massimo di 15, sul 8-13. Nel secondo quarto la Libertas Lucca insiste, trascinato dalla mano calda di Matteo Russo (quattro canestri da tre punti nel primo tempo) e raggiunge i venti punti di vantaggio sul 15-35. Grosseto torna a -13, ma è costretto ad andare all’intervallo lungo sotto di 16 (30-46). Alla ripresa del gioco, i biancorossi tornano in campo con un migliore approccio difensivo e al 4′, dopo tre liberi di Mirko Mari, arrivano a -12 (39-51). Lucca ritorna però a 20 lunghezze di distanza (43-63) a due minuti dalla fine del terzo quarto, che si riducono a 14 al 30′. Nell’ultima frazione la Gea gioca con il coltello tra i denti, lottando su ogni pallone, ma la Libertas ribatte colpo su colpo. Due triple di Mari e un canestro da sotto di Mari riportano i locali a -11, ma Lucca non ci sta e riallunga a 14. Negli ultimi quattro minuti il coach Andreozzi chiede l’ultimo sforzo ai suoi ragazzi, che scendono prima a -7 (66-73, 68-75) e addirittura a -4 (71-75) sul canestro di Banchi. I liberi di Fracassini e Tommaso Morello allontano la Gea a -7 (71-78), che negli ultimi 18 secondi smette di giocare, accettando una sconfitta comunque indolore.

Gea Basketball Grosseto-Libertas Lucca 71-78

GEA GROSSETO: Banchi 11, Scurti 10, Fommei, Ciacci, Ignarra 8, Furi 2, Ense 24, Malentacchi, Mari 16, Peralta, Grascelli, Tronchi. All. Silvio Andreozzi.

LIBERTAS LUCCA: Rattazzi 7, Tommaso Morello 15, Giusti 2, Donati 8, Russo 16, Fracassini 14, Filippo Morello 3, Guidi 9, Del Chiaro, Rivi, Galli 3. All. Mario Piochi.

ARBITRI: Raffa di Pisa e Madera di Livorno.

PARZIALI: 10-23, 30-46; 49-63

USCITI PER FALLI: Ignarra

STATISTICHE GEA: 20/32 tiri da due, 5/28 da tre, 16/17 nei liberi; 24 rimbalzi (21 difensivi), 12 palle recuperate (11 perse), 13 assist.