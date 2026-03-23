Foto di repertorio

GROSSETO – Un nuovo automezzo per l’Arciconfraternita di Misericordia di Grosseto, dotato di pedana di sollevamento per il trasporto anche di persone con disabilità, per aiutare le famiglie del territorio grazie al progetto “Muoversi & non Solo”.

La cerimonia di consegna si terrà mercoledì 25 marzo alle 17 nella sede dell’associazione in via degli Apostoli, 1 a Grosseto. Saranno presenti all’evento il Governatore della Misericordia Edoardo Boggi, il Vescovo della Diocesi di Grosseto, Pitigliano e Sovana monsignor Bernardino Giordano, il sindaco del Comune di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna, Don Claudio Bianchi Correttore della Misericordia e i responsabili di Eventi Sociali Laura Sbrighi e Luca Biagiotti.

Obiettivo del progetto è di garantire un servizio sociale e sanitario in più alle famiglie più svantaggiate per i prossimi cinque anni. La Misericordia riceverà un nuovo Fiat doblò, cinque posti con pianale ribassato e allestito con pedana di sollevamento manuale; in più Eventi Sociali per i prossimi quattro anni garantirà i costi di cambio gomme estate inverno, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione Rc Auto e assicurazione Kasko.

“Grazie ai 250 volontari attivi, la misericordia nel 2025 ha garantito oltre 12.000 servizi tra emergenza urgenza 112, trasporti sociali e sanitari, consegna spesa alimentare, consegna farmaci e altri servizi – dichiara il governatore Edoardo Boggi -. Dal 1563 siamo vicini alle persone più in difficoltà del territorio e, con l’aumento delle richieste quotidiane, abbiamo bisogno di un nuovo mezzo che andrà a sostituire un mezzo datato, dato che nel 2025 abbiamo percorso oltre 470.000 km. Abbiamo realizzato quattro progetti con Eventi Sociali, molto utili per la nostra associazione e ringrazio in anticipo tutte le aziende che permetteranno la realizzazione di questo importante progetto”.

“È un servizio importante quello che stiamo garantendo – continua Don Claudio Bianchi – nel progetto Abitare la Notte per portare pasti caldi e assistenza a 50 persone indigenti del territorio, ogni sera dalle 19 alle 21 grazie alla collaborazione di varie associazioni che insieme garantiscono quell’aiuto necessario su tutta Grosseto a molte persone che molti chiamano invisibili. Questo mezzo sarà vitale per aumentare i servizi”.

“Eventi Sociali – dichiara Laura Sbrighi – negli ultimi dieci anni ha garantito oltre 105 progetti nel centro Italia percorrendo oltre 9 milioni di chilometri e accompagnato oltre 1 milione di persone e famiglie aiutate. Oggi, ogni tre minuti, una persona svantaggiata nel centro Italia usufruisce del nostro progetto. Siamo orgogliosi di festeggiare questo progetto importante a favore della Misericordia di Grosseto perché nei tre progetti realizzati nel 2020-2021 e 2023 c’è stata grande risposta da parte delle attività del territorio e questo è merito dei volontari che quotidianamente con passione e amore migliorano la qualità della vita delle famiglie più fragili”.

Un progetto importante realizzato grazie al tempo prezioso di vita donato dai volontari, l’energia economica delle attività del territorio, la collaborazione delle istituzioni e il lavoro professionale di Eventi Sociali.