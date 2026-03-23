GROSSETO – Si chiude dopo nove anni l’esperienza di Giovanni Caso alla guida di Confesercenti Grosseto. Il presidente uscente è stato ospite della rubrica “Il tempo di un caffè”, raccontando il percorso alla guida dell’associazione dei commercianti e tracciando un bilancio umano e professionale.

«Sono stati nove anni meravigliosi – ha detto Caso – una pagina della mia vita che mi accompagnerà sempre. Lascio con un miglioramento sia professionale che umano». Un incarico iniziato con un bagaglio imprenditoriale già consolidato e che, nel tempo, ha contribuito a rafforzare anche la struttura dell’associazione.

Durante il suo mandato, ha ricordato, Confesercenti ha affrontato una fase di risanamento nei primi anni, che oggi consente all’organizzazione di essere «più elastica, dinamica e vicina alle esigenze della piccola imprenditoria locale».

Tra i momenti più significativi, Caso indica senza esitazioni il periodo del Covid: «Non possiamo cancellarlo. Ha lasciato danni pesanti, ma anche un aspetto positivo: l’unità tra gli attori del territorio per aiutare gli imprenditori». Un periodo che, ha sottolineato, ha rafforzato anche la capacità di ascolto verso le tante difficoltà emerse.

Guardando al futuro, il presidente uscente ha espresso fiducia nella nuova squadra: «Mi auguro che continui a lavorare con ascolto ed efficienza nel supportare le piccole e medie imprese». Un passaggio anche sul linguaggio e sulla comunicazione: «C’è bisogno di maggiore sintesi e di dare più peso alle parole», perché oggi l’attenzione è sempre più limitata.

In chiusura, il ringraziamento a istituzioni, colleghi e collaboratori: «È stato un onore lavorare con tutti loro».

Il tempo di un caffè

Il tempo di un caffè è la nuova rubrica video de Il Giunco che prende ispirazione dal format lanciato da ilSaronno nel 2020. Il format è semplice: interviste brevi, informali e senza filtri per conoscere meglio i protagonisti del nostro territorio. In quattro minuti e tre domande cerchiamo di dare voce ai maremmani e alle maremmane sui nostri principali canali social: Instagram, Facebook, TikTok e YouTube. A condurre è il direttore Daniele Reali.

Tutte le puntate già pubblicate sono disponibili qui 👉 www.ilgiunco.net/tag/il-tempo-di-un-caffe

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