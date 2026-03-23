ORBETELLO – Prosegue l’attività del Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud sul reticolo collegato al torrente Osa nell’unità idrografica Albegna.
È stato infatti eseguito un intervento di manutenzione ordinaria sul Canale principale numero 1, controfossa sinistra del torrente Osa, con lavori di decespugliazione della vegetazione in eccesso nella sezione idraulica.
“L’opera consente di mantenere adeguata la capacità di deflusso, con benefici per la sicurezza idraulica dell’area costiera – afferma Cb6 -. L’intervento, inserito nel piano delle attività di bonifica, è stato svolto seguendo le indicazioni della Regione Toscana per la tutela dell’ecosistema, della flora e della fauna”.