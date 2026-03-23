GROSSETO – Domenica animata alla sede dell’ASD Mattoallaprossima di Grosseto, che ha ospitato l’edizione 2026 del Campionato Provinciale Giovanile di scacchi. Il torneo ha visto la partecipazione di ventidue giovani promesse, attirando non solo i talenti del territorio, ma anche scacchisti provenienti dalle province di Pisa, Siena e Firenze, giunti appositamente in Maremma per qualificarsi alla fase nazionale del Campionato Italiano Giovanile.

Il team grossetano si è confermata un punto di riferimento assoluto per lo scacchismo giovanile, dominando la competizione con la vittoria di ben otto dei propri tesserati, che hanno conquistato il gradino più alto del podio in quasi tutte le fasce d’età disponibili.

Di seguito i nomi dei giovani campioni dell’associazione grossetana:

Alessandro Martinov, Campione Provinciale Under 8.

Ares Mytfar Zane, Campione Provinciale Under 10.

Enrico Brandi, Campione Provinciale Under 12.

Nitesh Ranasinghe Arachchige, Campione Provinciale Under 14.

Giulia Marino, Campionessa Provinciale Under 14.

Yehia Gharib Fatim Ali, Campione Provinciale Under 16.

Sofia Vanni, Campionessa Provinciale Under 16.

Giulio Bartoletti, Campione Provinciale Under 18.

Il tabellone dei vincitori della manifestazione è stato infine completato da Emma Fabbrucci, vincitrice del titolo per la categoria Under 18 femminile.

Il torneo provinciale è solo l’apripista ad una prima parte di stagione ricca di eventi. “Siamo estremamente orgogliosi dei risultati ottenuti dai nostri ragazzi – ha dichiarato il presidente Giuseppe Russo – L’attività della nostra associazione prosegue ora a pieno ritmo: sabato 28 e domenica 29 marzo si terrà, sempre presso la nostra sede, il Torneo Provinciale Assoluto. Ad aprile avremo poi l’onore di organizzare il Campionato Regionale Assoluto, che sarà ospitato presso la sede della Farfalla in via Cimabue a Grosseto, affiancato da un torneo collaterale. Appuntamenti di grande prestigio che porteranno in città appassionati e professionisti da tutta la Toscana. Stiamo inoltre preparando un’estate fitta di impegni su tutto il territorio provinciale per esperti, appassionati e curiosi che vogliono avvicinarsi al nostro bellissimo sport”.