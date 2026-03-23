GROSSETO – Un momento di riflessione per la Giornata mondiale di consapevolezza sull’autismo: mercoledì 1 aprile si terrà un incontro pubblico alla sala Pegaso nel palazzo della Provincia di Grosseto.

“Nell’ambito delle iniziative promosse dalla Consulta provinciale per la disabilità, l’Isis Leopoldo II di Lorena, quale membro della assemblea della Consulta, ha organizzato questa manifestazione che si propone d’essere momento di unione e vicinanza alle persone con autismo e alle famiglie delle stesse – spiegano dalla consulta -, per sottolineare l’impegno nel promuovere un’inclusione sempre più attenta a garantire una vita piena e dignitosa per tutti”.

L’evento ha avuto il patrocinio della Provincia, del Comune e della Consulta Comunale per la disabilità con l’intento di sensibilizzare la comunità e l’opinione pubblica nel contrastare l’isolamento delle persone con neurodivergenza, ed in particolare quelle in età scolare.

La giornata sarà aperta a tutte le associazioni e a coloro che vorranno stringersi in un abbraccio simbolico. Durante la mattinata verrà presentato un modello di buone pratiche inclusive sviluppato dall’Istituto Leopoldo II di Lorena attraverso il laboratorio Il Giardino di Leopoldo, che per l’occasione mostrerà un libro illustrato realizzato per valorizzare attraverso la favola di un giovane studente speciale, la sua personalità ed il suo talento.