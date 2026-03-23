GROSSETO. Si chiude con un’affluenza del 62,71% il referendum costituzionale in provincia di Grosseto. Un dato in netta crescita rispetto al 48,10% registrato alle 23 di domenica, segno di una partecipazione che ha avuto un’accelerazione decisiva nelle ore della mattinata di lunedì.

A trainare il dato finale è ancora una volta Follonica, che sfiora il 65% (64,97%) e si conferma il comune con la partecipazione più alta. Subito dietro Montieri (66,27%) e soprattutto Monterotondo Marittimo, che con il 68,41% registra il valore più elevato dell’intera provincia. Sopra il 64% anche il capoluogo Grosseto (64,07%) e Semproniano (64,45%).

Restano invece più distaccati alcuni territori, in particolare Isola del Giglio (53,74%), che rappresenta il dato più basso, seguita da Gavorrano (57,81%) e Arcidosso (58,72%).

Nel complesso emerge una partecipazione ampia e diffusa, con un incremento significativo nelle ultime ore di voto che ha portato il dato provinciale oltre il 60%. Un risultato che evidenzia un coinvolgimento consistente degli elettori, pur con differenze ancora marcate tra costa, aree urbane e comuni dell’entroterra.

Il referendum costituzionale in provincia di Grosseto. Un dato in netta crescita rispetto al 48,10% registrato alle 23 di domenica, segno di una partecipazione che ha avuto un’accelerazione decisiva nelle ore della mattinata di lunedì.

A trainare il dato finale è ancora una volta Follonica, che sfiora il 65% (64,97%) e si conferma il comune con la partecipazione più alta. Subito dietro Montieri (66,27%) e soprattutto Monterotondo Marittimo, che con il 68,41% registra il valore più elevato dell’intera provincia. Sopra il 64% anche il capoluogo Grosseto (64,07%) e Semproniano (64,45%).

Restano invece più distaccati alcuni territori, in particolare Isola del Giglio (53,74%), che rappresenta il dato più basso, seguita da Gavorrano (57,81%) e Arcidosso (58,72%).

Nel complesso emerge una partecipazione ampia e diffusa, con un incremento significativo nelle ultime ore di voto che ha portato il dato provinciale oltre il 60%. Un risultato che evidenzia un coinvolgimento consistente degli elettori, pur con differenze ancora marcate tra costa, aree urbane e comuni dell’entroterra.

Comune Sezioni 12 (%) 19 (%) 23 (%) Finale (%) Grosseto (provincia) 256 su 258 16,89 41,93 48,10 62,71 Arcidosso 5 su 5 13,87 37,17 42,66 58,72 Campagnatico 4 su 4 13,39 37,63 44,63 61,60 Capalbio 4 su 4 17,28 40,17 45,08 62,99 Castel del Piano 5 su 5 14,92 39,40 45,73 61,59 Castell’Azzara 2 su 2 13,89 43,25 48,12 63,10 Castiglione della Pescaia 10 su 10 17,45 40,73 46,42 62,31 Cinigiano 3 su 3 14,63 38,31 46,22 60,32 Civitella Paganico 5 su 5 15,12 38,43 47,09 62,70 Follonica 22 su 22 19,04 45,49 51,88 64,97 Gavorrano 13 su 13 15,36 39,73 45,04 57,81 Grosseto (comune) 75 su 77 17,73 44,07 50,64 64,07 Isola del Giglio 2 su 2 18,27 37,80 40,62 53,74 Magliano in Toscana 5 su 5 15,12 39,69 46,27 63,77 Manciano 9 su 9 15,31 36,85 42,69 60,65 Massa Marittima 9 su 9 15,65 41,69 48,49 62,38 Monte Argentario 12 su 12 16,02 37,67 41,72 59,19 Monterotondo Marittimo 2 su 2 15,14 41,60 47,79 68,41 Montieri 4 su 4 15,15 44,66 51,12 66,27 Orbetello 18 su 18 17,88 41,04 47,16 62,76 Pitigliano 5 su 5 15,53 42,34 46,75 61,80 Roccalbegna 4 su 4 12,48 38,15 45,58 61,15 Roccastrada 10 su 10 15,54 40,30 46,30 60,72 Santa Fiora 4 su 4 15,40 35,59 43,11 59,68 Scansano 10 su 10 15,23 37,85 44,31 62,91 Scarlino 4 su 4 17,99 41,90 48,20 62,18 Seggiano 2 su 2 14,61 39,20 43,96 58,42 Semproniano 3 su 3 15,98 42,61 49,67 64,45 Sorano 5 su 5 13,50 42,03 47,80 64,02