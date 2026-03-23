GROSSETO. Si chiude con un’affluenza del 62,71% il referendum costituzionale in provincia di Grosseto. Un dato in netta crescita rispetto al 48,10% registrato alle 23 di domenica, segno di una partecipazione che ha avuto un’accelerazione decisiva nelle ore della mattinata di lunedì.
A trainare il dato finale è ancora una volta Follonica, che sfiora il 65% (64,97%) e si conferma il comune con la partecipazione più alta. Subito dietro Montieri (66,27%) e soprattutto Monterotondo Marittimo, che con il 68,41% registra il valore più elevato dell’intera provincia. Sopra il 64% anche il capoluogo Grosseto (64,07%) e Semproniano (64,45%).
Restano invece più distaccati alcuni territori, in particolare Isola del Giglio (53,74%), che rappresenta il dato più basso, seguita da Gavorrano (57,81%) e Arcidosso (58,72%).
Nel complesso emerge una partecipazione ampia e diffusa, con un incremento significativo nelle ultime ore di voto che ha portato il dato provinciale oltre il 60%. Un risultato che evidenzia un coinvolgimento consistente degli elettori, pur con differenze ancora marcate tra costa, aree urbane e comuni dell’entroterra.
Il referendum costituzionale in provincia di Grosseto. Un dato in netta crescita rispetto al 48,10% registrato alle 23 di domenica, segno di una partecipazione che ha avuto un’accelerazione decisiva nelle ore della mattinata di lunedì.
A trainare il dato finale è ancora una volta Follonica, che sfiora il 65% (64,97%) e si conferma il comune con la partecipazione più alta. Subito dietro Montieri (66,27%) e soprattutto Monterotondo Marittimo, che con il 68,41% registra il valore più elevato dell’intera provincia. Sopra il 64% anche il capoluogo Grosseto (64,07%) e Semproniano (64,45%).
Restano invece più distaccati alcuni territori, in particolare Isola del Giglio (53,74%), che rappresenta il dato più basso, seguita da Gavorrano (57,81%) e Arcidosso (58,72%).
Nel complesso emerge una partecipazione ampia e diffusa, con un incremento significativo nelle ultime ore di voto che ha portato il dato provinciale oltre il 60%. Un risultato che evidenzia un coinvolgimento consistente degli elettori, pur con differenze ancora marcate tra costa, aree urbane e comuni dell’entroterra.
|Comune
|Sezioni
|12 (%)
|19 (%)
|23 (%)
|Finale (%)
|Grosseto (provincia)
|256 su 258
|16,89
|41,93
|48,10
|62,71
|Arcidosso
|5 su 5
|13,87
|37,17
|42,66
|58,72
|Campagnatico
|4 su 4
|13,39
|37,63
|44,63
|61,60
|Capalbio
|4 su 4
|17,28
|40,17
|45,08
|62,99
|Castel del Piano
|5 su 5
|14,92
|39,40
|45,73
|61,59
|Castell’Azzara
|2 su 2
|13,89
|43,25
|48,12
|63,10
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|17,45
|40,73
|46,42
|62,31
|Cinigiano
|3 su 3
|14,63
|38,31
|46,22
|60,32
|Civitella Paganico
|5 su 5
|15,12
|38,43
|47,09
|62,70
|Follonica
|22 su 22
|19,04
|45,49
|51,88
|64,97
|Gavorrano
|13 su 13
|15,36
|39,73
|45,04
|57,81
|Grosseto (comune)
|75 su 77
|17,73
|44,07
|50,64
|64,07
|Isola del Giglio
|2 su 2
|18,27
|37,80
|40,62
|53,74
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|15,12
|39,69
|46,27
|63,77
|Manciano
|9 su 9
|15,31
|36,85
|42,69
|60,65
|Massa Marittima
|9 su 9
|15,65
|41,69
|48,49
|62,38
|Monte Argentario
|12 su 12
|16,02
|37,67
|41,72
|59,19
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|15,14
|41,60
|47,79
|68,41
|Montieri
|4 su 4
|15,15
|44,66
|51,12
|66,27
|Orbetello
|18 su 18
|17,88
|41,04
|47,16
|62,76
|Pitigliano
|5 su 5
|15,53
|42,34
|46,75
|61,80
|Roccalbegna
|4 su 4
|12,48
|38,15
|45,58
|61,15
|Roccastrada
|10 su 10
|15,54
|40,30
|46,30
|60,72
|Santa Fiora
|4 su 4
|15,40
|35,59
|43,11
|59,68
|Scansano
|10 su 10
|15,23
|37,85
|44,31
|62,91
|Scarlino
|4 su 4
|17,99
|41,90
|48,20
|62,18
|Seggiano
|2 su 2
|14,61
|39,20
|43,96
|58,42
|Semproniano
|3 su 3
|15,98
|42,61
|49,67
|64,45
|Sorano
|5 su 5
|13,50
|42,03
|47,80
|64,02