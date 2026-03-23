Un dato che segna una crescita netta rispetto al 41,93% rilevato alle 19, con un incremento di oltre sei punti percentuali nelle ultime ore della giornata.

A guidare la partecipazione è Follonica, che supera la soglia del 50% con il 51,88%, seguita da Montieri (51,12%) e dal capoluogo Grosseto (50,64%). Si avvicina al 50% anche Semproniano (49,67%), mentre restano poco sotto Massa Marittima (48,49%) e Scarlino (48,20%).

Più contenuta invece l’affluenza in alcune realtà del sud e della costa, come Isola del Giglio (40,62%), Monte Argentario (41,72%) e Manciano (42,69%).

Nel complesso emerge un quadro piuttosto equilibrato, con una partecipazione diffusa ma differenze ancora evidenti tra i territori.

Il voto prosegue oggi, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15: saranno quindi le ultime ore a determinare il dato finale di affluenza.

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