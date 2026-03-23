GROSSETO – Si vota anche oggi, lunedì 23 marzo, fino alle 15. L’affluenza registrata ieri sera alle 23 in Italia si è attestata intorno al 46%.
Alla chiusura della prima giornata di voto, in provincia di Grosseto l’affluenza per il referendum costituzionale si attesta al 48,10%.
Un dato che segna una crescita netta rispetto al 41,93% rilevato alle 19, con un incremento di oltre sei punti percentuali nelle ultime ore della giornata.
A guidare la partecipazione è Follonica, che supera la soglia del 50% con il 51,88%, seguita da Montieri (51,12%) e dal capoluogo Grosseto (50,64%). Si avvicina al 50% anche Semproniano (49,67%), mentre restano poco sotto Massa Marittima (48,49%) e Scarlino (48,20%).
Più contenuta invece l’affluenza in alcune realtà del sud e della costa, come Isola del Giglio (40,62%), Monte Argentario (41,72%) e Manciano (42,69%).
Nel complesso emerge un quadro piuttosto equilibrato, con una partecipazione diffusa ma differenze ancora evidenti tra i territori.
Il voto prosegue oggi, lunedì 23 marzo, dalle 7 alle 15: saranno quindi le ultime ore a determinare il dato finale di affluenza.
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|Comune
|Sezioni
|Affluenza 12 (%)
|Affluenza 19 (%)
|Affluenza 23 (%)
|Grosseto (provincia)
|258 su 258
|16,89
|41,93
|48,10
|Arcidosso
|5 su 5
|13,87
|37,17
|42,66
|Campagnatico
|4 su 4
|13,39
|37,63
|44,63
|Capalbio
|4 su 4
|17,28
|40,17
|45,08
|Castel del Piano
|5 su 5
|14,92
|39,40
|45,73
|Castell’Azzara
|2 su 2
|13,89
|43,25
|48,12
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|17,45
|40,73
|46,42
|Cinigiano
|3 su 3
|14,63
|38,31
|46,22
|Civitella Paganico
|5 su 5
|15,12
|38,43
|47,09
|Follonica
|22 su 22
|19,04
|45,49
|51,88
|Gavorrano
|13 su 13
|15,36
|39,73
|45,04
|Grosseto (comune)
|77 su 77
|17,73
|44,07
|50,64
|Isola del Giglio
|2 su 2
|18,27
|37,80
|40,62
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|15,12
|39,69
|46,27
|Manciano
|9 su 9
|15,31
|36,85
|42,69
|Massa Marittima
|9 su 9
|15,65
|41,69
|48,49
|Monte Argentario
|12 su 12
|16,02
|37,67
|41,72
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|15,14
|41,60
|47,79
|Montieri
|4 su 4
|15,15
|44,66
|51,12
|Orbetello
|18 su 18
|17,88
|41,04
|47,16
|Pitigliano
|5 su 5
|15,53
|42,34
|46,75
|Roccalbegna
|4 su 4
|12,48
|38,15
|45,58
|Roccastrada
|10 su 10
|15,54
|40,30
|46,30
|Santa Fiora
|4 su 4
|15,40
|35,59
|43,11
|Scansano
|10 su 10
|15,23
|37,85
|44,31
|Scarlino
|4 su 4
|17,99
|41,90
|48,20
|Seggiano
|2 su 2
|14,61
|39,20
|43,96
|Semproniano
|3 su 3
|15,98
|42,61
|49,67
|Sorano
|5 su 5
|13,50
|42,03
|47,80