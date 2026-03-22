PORTO SANTO STEFANO – Con la 39esima edizione di Pasquavela, in programma dal 4 al 6 aprile, lo Yacht Club Santo Stefano inaugura ufficialmente la stagione della vela d’altura all’Argentario, confermandosi punto di riferimento per armatori e equipaggi nel Tirreno. Dopo il successo del 2025, torna la formula vincente delle due regate parallele, Pasquavela Offshore e Pasquavela inshore, entrambe valide per il Trofeo Armatore dell’Anno, il Trofeo Arcipelago Toscano e il Trofeo della Costa d’Argento. È attesa una flotta di 30 imbarcazioni.

Pasquavela Offshore propone un percorso tecnico e affascinante di 125 miglia: Porto Santo Stefano – Formiche di Grosseto – Montecristo – Giannutri – Giglio – Formiche di Grosseto – Porto Santo Stefano. La partenza è prevista sabato 4 aprile alle ore 14.30 davanti allo Yacht Club Santo Stefano, con arrivo entro le 14.30 di lunedì 6 aprile.

Pasquavela Inshore si articola su tre giornate di prove costiere (sabato, domenica e lunedì), con partenza e arrivo davanti alla sede dello Yacht Club Santo Stefano. Nel giorno di Pasqua, meteo permettendo, è in programma il tradizionale percorso fino alle Formiche di Grosseto e ritorno, affiancato da tracciati già sperimentati con successo in occasione della Coppa Italia di vela d’altura.

“Pasquavela è il momento in cui la stagione entra nel vivo. La doppia formula offshore e inshore ci permette di coinvolgere equipaggi con caratteristiche diverse, valorizzando al tempo stesso il nostro campo di regata e il territorio – sottolinea Piero Chiozzi, Presidente dello Yacht Club Santo Stefano – Il nostro calendario si conferma particolarmente intenso, con appuntamenti ogni due weekend, dalla fine del campionato invernale fino alla Lunga Bolina: un sistema di eventi che genera un indotto particolarmente significativo in un periodo di bassa stagione e contribuisce a rafforzare la visibilità dell’Argentario a livello nazionale. Un percorso reso possibile anche grazie al supporto costante dell’Amministrazione Comunale, che continua ad affiancarci nello sviluppo delle nostre attività sportive”.

Si apre così un mese di aprile di grande rilievo per lo Yacht Club Santo Stefano e per l’intero territorio, con tre eventi in sequenza – appunto Pasquavela, più Primevele e Lunga Bolina – capaci di generare un significativo indotto turistico e sportivo.

Innovazione, tecnologia e sicurezza sono elementi centrali nell’organizzazione dell’evento e caratterizzano anche l’edizione 2026. È infatti confermato per tutta la flotta l’utilizzo del sistema di tracking, che consente un monitoraggio costante delle imbarcazioni lungo il percorso. Una scelta che da un lato aumenta il livello di sicurezza in mare, offrendo agli organizzatori uno strumento di controllo in tempo reale, e dall’altro migliora l’esperienza del pubblico, che potrà seguire le regate anche da remoto.

Non manca il simbolo più iconico dell’evento: il tradizionale uovo di Pasqua, che sarà assegnato ai primi classificati in compensato delle categorie IRC e ORC, sia per la prova offshore sia per quella inshore.

Accanto alle regate, il programma di ospitalità pensato per equipaggi e accompagnatori prevede uno Welcome party venerdì allo Yacht Club Santo Stefano e accoglienza quotidiana in banchina con prodotti tipici e degustazioni dei vini dello sponsor Podere 414 . Premiazione con cocktail finale lunedì 6 aprile presso lo Yacht Club Santo Stefano (foto Marco Solari/YCSS).