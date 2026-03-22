GROSSETO – Ritorno ai tre punti per il Grosseto, che espugna 1-0 il rettangolo di gioco della quarta Terranuova Traiana, nella ventottesima di campionato (foto d’archivio di Paolo Orlando). Il massimo col minimo per i biancorossi, che prendono altri due punti di gap dalle inseguitrici per il pareggio del Seravezza, ora a meno quattordici come l’Altopascio.
Al Matteini, torelli insidiosi con un po’ tutti i suoi uomini gol, ma a rompere gli equilibri è Sabelli al 18′. Due chance anche per i locali, ma Marcu blocca senza affanno. Nella ripresa brivido per il legno colpito dai padroni di casa; ritmi più lenti ma ancora qualche guizzo offensivi su entrambi i fronti, senza che il risultato cambi.
TERRANUOVA TRAIANA: Pagnini, Degl’Innocenti, Saltalamacchia, Benucci, Cioce, Innocenti, Sesti, Marini, Tassi, Iaiunese, Fantoni. A disposizione: Rosadi, Simonti, Batignani, Bruni, Boccardi, Senzamici, Cardo, Verdini, Mannella. All. Becattini.
GROSSETO: Marcu, Ciraudo, Ampollini, Brenna, Montini, Fiorani, Sabelli, Bacciardi, Regoli, Benedetti, Marzierli. A disposizione: Romagnoli, Masini, Gerardini, Riccobono, Sacchini, Gonnelli, Malva, Guerrini, D’Ancona. All. Indiani.
ARBITRO: Frazza di Schio; assistenti Scorrano di Lecce e Colitti di Cinisello Balsamo.
MARCATORI: 18′ Sabelli.