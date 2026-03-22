FOLLONICA – Le sezioni 19, 20, 21 e 22 di Follonica sono state spostate temporaneamente alla scuola ex Ipsia in viale Europa 20. I cittadini che hanno sempre votato nella scuola di via Varsavia devono dunque recarsi in viale Europa «con la medesima scheda elettorale che hanno sempre utilizzato» tiene a precisare l’amministrazione comunale del Golfo.

«Gli elettori non devono sostituire la tessera elettorale in loro possesso, ma presentarsi presso la nuova sede di seggio alla scuola ex Ipsia muniti di documento di identità e tessera elettorale».

Il provvedimento è stato reso necessario dai lavori di ristrutturazione in corso sull’edificio. Ovviamente lo spostamento è temporaneo, sino a termine dei lavori.

Per informazioni rivolgersi al numero 0566/59111.