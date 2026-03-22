FOLLONICA – È stato preso l’accoltellatore che ha ferito un ragazzo di 21 anni a Follonica.

A dare la notizia l’assessore del comune di Follonica Giorgio Poggetti che afferma: «Nessun dubbio sull’efficienza dei nostri Carabinieri che in poche ore hanno individuato l’accoltellatore del giovane che nella nottata di ieri era stato rinvenuto a terra in pieno centro con ferite di arma da taglio».

«Grazie, unitamente alle altre forze dell’ordine e alla nostra polizia locale, di esserci per garantire la sicurezza dei follonichesi» prosegue.

Il giovane ferito era stato trovato a terra, in via Colombo, coperto di sangue, intorno alle 2 del mattino.

A dare l’allarme era stato un residente della zona, svegliato dalle urla provenienti dalla strada. Sul posto erano intervenuti i carabinieri che hanno trovato il giovane, un italiano residente in provincia di Grosseto, gravemente ferito e hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118.

Il giovane ha riportato diverse ferite da arma da taglio, una delle quali ha perforato un polmone.