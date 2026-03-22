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ETO – Derby giovanile in casa Pallavolo Grosseto, con la vittoria per 3-0 delle Under 12 Deep Chic di Coach Rustighi e la Pallavolo Grosseto 2 di Mister Brizzi.A Palazzurri partita a senso unico visto il divario tra le atlete classe 2014 e le esordienti 2015/2016. Al di là del vincitore finale, a contare è stato l’esordio di un gruppo nato quest’anno, che già dimostra capacità e grande voglia di mettersi in mostra.

“Un esordio che difficilmente dimenticheremo – ha commentato il tecnico Brizzi – quello della mia giovanissima Under 12, composta dalle grintose bimbe del 2015 e 2016, che hanno vissuto la loro prima esperienza ufficiale nel 6 contro 6. A rendere tutto ancora più speciale, un bellissimo derby casalingo, carico di emozione, entusiasmo e tanta voglia di mettersi in gioco. In campo si è vista tutta la freschezza di un gruppo agli inizi, ma già unito e determinato: sorrisi, qualche inevitabile momento di tensione e tanta energia positiva hanno accompagnato ogni loro azione. È solo il primo passo di un percorso lungo, fatto di crescita, impegno e condivisione, ma le basi sono quelle giuste. Sono certa che questo gruppo saprà regalarci grandi soddisfazioni nel tempo”.