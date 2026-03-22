CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – La foto di oggi ritrae alcuni alunni frequentanti la scuola elementare della Pinetina di Castione della Pescaia, «in occasione della visita di Ambrogio Fogar, a seguito del ritorno in solitaria, a Castiglione della Pescaia, dopo aver concluso un epico giro del mondo».
Ad inviarci la foto Gioia Guarini «classe 1938, cioè la maestra presente nella foto al fianco di Fogar» spiega l’insegnante.
In molte classi di Castiglione della Pescaia, da dove la barca partì, si seguiva su una cartina le tappe del viaggio di Fogar; a bordo del Surprise, un’imbarcazione di 11 metri, fece un viaggio di 402 giorni, tornando nel porto maremmano il 7 dicembre 1974.
Chi si ricorda?
Se qualcuno sa qualcosa in più di questa fotografia o riconosce le persone ritratte può scriverci o contattarci a [email protected] o su whatsapp al 334.5212000.
Chi invece avesse vecchie immagini da mandare (anche degli anni 70-80-90) ce le invii per la nostra rubrica Maremma com’era ai contatti sopra. Raccontateci cosa ricordate di quella foto, chi sono le persone ritratte o a chi appartiene la fotografia. Raccontateci un pezzetto di quella Maremma com’era.