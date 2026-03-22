MAGLIANO IN TOSCANA – Erano le ore 11 del 22 marzo 1944 quando undici ragazzi, i cosiddetti martiri d’Istia, furono fucilati dai fascisti perché si erano rifiutati di arruolarsi nelle fila della Rsi, la Repubblica sociale italiana, anche conosciuta come Repubblica di Salò. Tra loro i fratelli Matteini, Emanuele e Corrado, che, prigioniseri nella scuolina di maiano Lavacchio, prima di essere fucilati, scrissero sulla lavagna un ultimo struggente addio alla propria mamma: «Mamma, Lele e Corrado. Un bacio».

La lavagna simbolo della memoria

Quella lavagna, oggi custodita nell’ufficio del sindaco di Grosseto, è ancora una testimonianza potente della barbarie liberticida che contraddistinse gli anni del fascismo in Italia.

Per questo c’è chi, come il deputato Pd Marco Simiani, parla di «Ferita aperta e allo stesso tempo testimonianza luminosa di dignità umana».

Il ricordo istituzionale

«Oggi, nell’82º anniversario di quella strage, parteciperò come parlamentare alla commemorazione di questi uomini – prosegue Simiani -. Uomini che qualcuno potrebbe definire “paurosi”, perché scelsero di non combattere. Ma è proprio in questa apparente fragilità che si rivela la loro grandezza».

La scelta e la fucilazione

«Undici giovani, poco più che ragazzi, furono catturati perché avevano deciso di non rispondere alla chiamata alle armi della Repubblica sociale italiana. Disertori, li chiamavano. In realtà erano uomini che avevano scelto di non piegarsi, di non combattere per un regime in cui non credevano. Furono rastrellati, sottoposti a un processo sommario e infine fucilati per ordine del prefetto Alceo Ercolani. Così si consumò la morte dei cosiddetti “Martiri d’Istia”».

Il valore della scelta

«Ma ridurre questa vicenda a una semplice esecuzione sarebbe ingiusto. In quei giovani c’era qualcosa di più grande della paura, più forte della violenza che li circondava: c’era una scelta. Una scelta consapevole, umana, profondamente morale. Non imbracciarono le armi per opporsi con la forza, ma opposero qualcosa di altrettanto potente: il rifiuto» prosegue il deputato Pd.

Un messaggio che attraversa il tempo

«Nel Comune di Grosseto, nella stanza del sindaco, si conserva una semplice lavagna. Su di essa è rimasto l’ultimo pensiero dei fratelli Matteini, scritto poco prima della fucilazione. Parole essenziali, intime, ma di un valore immenso, che attraversa il tempo e arriva fino a noi: “Mamma, Lele e Corrado, un bacio”. In quella frase c’è tutto: l’amore, la paura, la vita che si interrompe e, insieme, la dignità di chi affronta il proprio destino senza rinunciare alla propria umanità».

Il ricordo a Maiano Lavacchio

«Oggi, a Maiano Lavacchio, un obelisco ricorda quel sacrificio. Su di esso è inciso: “Gloria eterna ai caduti per la libertà”. Non è una formula retorica: è un impegno. Ogni anno, nelle cerimonie che si tengono il 22 marzo, quella memoria torna a vivere negli sguardi, nelle parole, nel silenzio di chi si ferma a ricordare» si legge ancora.

Una lezione ancora attuale

«Dire “avevano ragione loro” non è uno slogan. È una presa di posizione. Significa riconoscere che, in un tempo in cui scegliere era pericoloso, loro scelsero comunque. Scelsero di non collaborare con l’ingiustizia, di non cedere alla paura, di restare fedeli a un’idea di libertà che ancora non esisteva, ma che sentivano necessaria».

«La Resistenza italiana è fatta anche di gesti come questi: silenziosi, individuali, spesso senza armi. Non perfetti, non privi di contraddizioni, ma profondamente umani. È da queste scelte che nasce l’Italia democratica, è da questi sacrifici che prende forma il valore della nostra libertà» continua Simiani.

«Ricordare Maiano Lavacchio non significa solo guardare al passato. Significa interrogarsi sul presente. Chiedersi cosa avremmo fatto noi. E soprattutto, comprendere che il coraggio non è assenza di paura, ma capacità di scegliere ciò che è giusto, anche quando costa tutto. Quegli undici giovani non sono solo vittime. Sono coscienza. Sono esempio. Sono, ancora oggi, una domanda aperta rivolta a ciascuno di noi».