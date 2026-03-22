GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 22 marzo 2026
Ariete – Energia buona ma un po’ dispersiva. Oggi meglio dedicarti a ciò che ti dà stabilità.
Toro, segno del giorno – Sereno, concreto, radicato. È una domenica perfetta per goderti ciò che hai costruito, senza rincorrere altro. La tua pazienza è un valore.
Consiglio escursione: passeggia tra i vigneti di Scansano, tra colline e silenzi che parlano di costanza e radici profonde.
Gemelli – Socialità leggera ma selettiva.
Cancro – Emozioni stabili e rassicuranti.
Leone – Generoso ma meno impetuoso.
Vergine – Precisione anche nei dettagli familiari.
Bilancia – Armonia nelle relazioni strette.
Scorpione – Profondità senza tensioni.
Sagittario – Energia moderata ma positiva.
Capricorno – Concretezza e riflessione.
Acquario – Idee brillanti ma ben gestite.
Pesci – Sensibile ma centrato.