GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi domenica 22 marzo 2026

Ariete – Energia buona ma un po’ dispersiva. Oggi meglio dedicarti a ciò che ti dà stabilità.

Toro, segno del giorno – Sereno, concreto, radicato. È una domenica perfetta per goderti ciò che hai costruito, senza rincorrere altro. La tua pazienza è un valore.

Consiglio escursione: passeggia tra i vigneti di Scansano, tra colline e silenzi che parlano di costanza e radici profonde.

Gemelli – Socialità leggera ma selettiva.

Cancro – Emozioni stabili e rassicuranti.

Leone – Generoso ma meno impetuoso.

Vergine – Precisione anche nei dettagli familiari.

Bilancia – Armonia nelle relazioni strette.

Scorpione – Profondità senza tensioni.

Sagittario – Energia moderata ma positiva.

Capricorno – Concretezza e riflessione.

Acquario – Idee brillanti ma ben gestite.

Pesci – Sensibile ma centrato.