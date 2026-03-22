GROSSETO – Alle ragazze della Gea Basketball Grosseto, nella nona giornata del campionato di serie C femminile, non basta una buona prestazione per uscire indenni dal duello casalingo con la corazzata Porcari, che espugna il Palasport di via Austria per 48-63 (foto d’archivio di Stefano Venezia). Duello impegnativo, che ha visto le biancorosse di Luca Faragli lottare con i denti e rimanere in partita fino all’ultima, provando anche ad aumentare il ritmo per recuperare lo svantaggio, senza purtroppo riuscirci, anche a causa dei troppi errori al tiro (7/39 da due, 1/18 da tre). Buona la prestazione di Marta Vannozzi, miglior realizzatrice con 16 punti (2/6 da fuori e 6/7 nei liberi).

“Abbiamo fatto vedere una bella pallacanestro – ha commentato Faragli – Abbiamo pressato tutta la partita, preso tiri puliti, fatto girare la palla e giocato di squadra. È mancato però il più: fare canestro. È vero che Porcari ci ha fatto 63 punti, ma ha una bella squadra, ha sempre tirato e fatto canestro con la giocatrice addosso. Devo dire che abbiamo avuto poche sbavature in difesa, le ragazze sono rimaste concentrate, hanno lottato fino alla fine. Mi sono piaciute, però, ripeto, non facciamo canestro e abbiamo percentuali bassissime. Probabilmente non vincevamo lo stesso, ma se mettevamo la testa avanti poteva cambiare qualcosa. All’ultimo abbiamo fatto anche “palla e tiro” per vedere di rientrare in partita negli ultimi due minuti. Le gare da vincere sono quelle di sabato prossimo con Bellaria Cappuccini e quella di Altopascio. Se portiamo a casa questi quattro punti le cose cambiano”.

Gea Grosseto-Porcari 48-63

GEA GROSSETO: Pepi 4, Teresa Vallini 4, Borellini 6, Mery Bertaccini 12, Vannozzi 16, Emma Bertaccini 2, Mazzi, Faragli 6, Benedetti 5, Carolina Vallini. All. Luca Faragli.

Parziali: 10-10, 25-32; 36-42, 48-63.