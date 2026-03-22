BAGNO DI GAVORRANO – Sesto turno senza vittoria per il Follonica Gavorrano, che impatta 0-0 contro l’Aquila Montevarchi, rimanendo impantanato in zona playout.

La prima conclusione al Malservisi-Matteini verso la porta è di Rinaldini al 4′ su calcio di punizione, la palla termina alta.

Al 21′ Rinaldini prova lo schema da calcio d’angolo servendo Likaxhiu, che dalla distanza trova la porta ma anche la parata di Giusti.

Due minuti dopo Bernardini di testa cerca di sorprendere il portiere ospite sul primo palo, ancora una volta l’estremo difensore è attento.

L’Aquila Montevarchi si vede in avanti al 26′ con il tiro dalla distanza di Mattei che viene deviato in angolo. Sul corner brivido per la difesa biancorossoblù, con la palla che danza davanti alla linea di porta in un batti e ribatti, poi la sfera viene spazzata fuori dall’area.

Pericolo anche al 28′, Bigazzi stacca su corner ma non trova la porta.

Passata la mezz’ora, occasione vistosa per i locali, ancora su calcio d’angolo: Rinaldini trova Presta ben appostato, ma il suo colpo di testa termina clamorosamente sopra la traversa.

Al 38′ altra opportunità su corner per i ragazzi di Brando, ancora Presta incorna ma trova di nuovo pronto Giusti.

Nella ripresa la prima opportunità è per Konkaj, che su corner si avventa sulla sfera ma non trova la porta. Al 6′ ci prova anche Cecconi dal limite non centrando lo specchio.

All’11’ rapido contropiede condotto da Rinaldini sulla sinistra, palla precisa dall’altra parte per Giordani che riesce a impattare, ma non a impensierire Giusti.

Al 15′ buona palla di Rinaldini per Marino, il cui tiro-cross è preda del portiere ospite.

Al 18′ il calcio piazzato di Rinaldini stava per sorprendere Giusti, che si deve allungare per deviare in angolo.

Dopo una fase in cui il Follonica Gavorrano prova ad attaccare senza esito al 35′ si rivede in avanti il Montevarchi, Bocci di testa su calcio d’angolo non riesce a imprimere forza alla sfera.

Nel recupero, l’ultima emozione è la clamorosa rovesciata di Maurizi che termina fuori di un soffio, sfiorando l’incrocio.

FOLLONICA GAVORRANO: Tognetti, Bernardini, Marino, Pescicani (21′ st Iacoponi), Rinaldini (41′ st Maurizi), Biagetti, Drapelli, Masoni (28′ st Arrighi), Likaxhiu (28′ st Bellini), Presta (37′ st Fossati), Giordani. A disposizione: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Proietti. All. Brando.

AQUILA MONTEVARCHI: Giusti, Cecconi, Coly, Bigazzi, Kondaj (25′ st Bocci), Mencagli (36′ st Tommasini), Nannini, Lovari (31′ st Galeota), Rosini (16′ st Boncompagni), Mattei, Casagni (25′ st Bassano). A disposizione: Failli, Galastri, Cocci, Marinello. All. Marmorini.

ARBITRO: Hamza Riahi di Lovere; assistenti Bono e Marra di Torino.

NOTE: ammoniti Rosini, Biagetti, Rinaldini. Recuperi 1+5.