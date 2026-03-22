GROSSETO – Seggi aperti fino alle 23 di oggi e seconda rilevazione per i dati sull’affluenza. A livello nazionale la percentuale di votanti è intorno al 39%.
|Comune
|Sezioni
|Affluenza 12 (%)
|Affluenza totale (%)
|Grosseto (provincia)
|258 su 258
|16,89
|41,97
|Arcidosso
|5 su 5
|13,87
|37,17
|Campagnatico
|4 su 4
|13,39
|37,63
|Capalbio
|4 su 4
|17,28
|40,17
|Castel del Piano
|5 su 5
|14,92
|39,40
|Castell’Azzara
|2 su 2
|13,89
|43,25
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|17,45
|40,73
|Cinigiano
|3 su 3
|14,63
|38,31
|Civitella Paganico
|5 su 5
|15,12
|38,43
|Follonica
|22 su 22
|19,04
|45,49
|Gavorrano
|13 su 13
|15,36
|39,73
|Grosseto (comune)
|77 su 77
|17,73
|44,07
|Isola del Giglio
|2 su 2
|18,27
|37,80
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|15,12
|39,69
|Manciano
|9 su 9
|15,31
|36,85
|Massa Marittima
|9 su 9
|15,65
|41,69
|Monte Argentario
|12 su 12
|16,02
|37,67
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|15,14
|41,60
|Montieri
|4 su 4
|15,15
|44,66
|Orbetello
|18 su 18
|17,88
|41,04
|Pitigliano
|5 su 5
|15,53
|42,34
|Roccalbegna
|4 su 4
|12,48
|38,15
|Roccastrada
|10 su 10
|15,54
|40,30
|Santa Fiora
|4 su 4
|15,40
|38,74
|Scansano
|10 su 10
|15,23
|37,85
|Scarlino
|4 su 4
|17,99
|41,90
|Seggiano
|2 su 2
|14,61
|39,20
|Semproniano
|3 su 3
|15,98
|42,61
|Sorano
|5 su 5
|13,50
|42,03