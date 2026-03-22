A guidare la partecipazione è Follonica, che registra il dato più alto con il 19,04%, seguita da Isola del Giglio (18,27%) e Scarlino (17,99%). Sopra la media provinciale anche Orbetello (17,88%), il comune di Grosseto (17,73%) e Castiglione della Pescaia (17,45%).

Sotto la media, invece, diversi comuni dell’entroterra. Tra i dati più bassi si segnalano Roccalbegna (12,48%), Campagnatico (13,39%), Sorano (13,50%) e Arcidosso (13,87%).

Da segnalare il dato non pervenuto di Roccastrada, dove alle 12 risultano comunicate 0 sezioni su 10.

Nel complesso, la partecipazione appare in linea su gran parte del territorio, con una maggiore affluenza nei centri costieri rispetto alle aree interne.