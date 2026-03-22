GROSSETO – Seggi aperti da stamattina alle 7 e prima rilevazione per i dati sull’affluenza. A livello nazionale con i dati ancora parziali la percentuale di votanti è intorno al 14%.
In provincia di Grosseto invece si sfiora il 17%. L’affluenza alle 12 per il referendum costituzionale in provincia di Grosseto si attesta al 16,96%, con dati abbastanza omogenei tra i comuni ma con alcune differenze significative.
Qualche problema si è registrato a Follonica dove è cambiata una delle sedi che ospita alcune sezioni. Qui trovi il riferimento.
Attualità
FOLLONICA - Le sezioni 19, 20, 21 e 22 di Follonica sono state spostate temporaneamente alla scuola ex Ipsia in…22 Marzo 2026
|Comune
|Sezioni
|Affluenza (%)
|Grosseto (provincia)
|246 su 258
|16,96
|Arcidosso
|5 su 5
|13,87
|Campagnatico
|4 su 4
|13,39
|Capalbio
|4 su 4
|17,28
|Castel del Piano
|5 su 5
|14,92
|Castell’Azzara
|2 su 2
|13,89
|Castiglione della Pescaia
|10 su 10
|17,45
|Cinigiano
|3 su 3
|14,63
|Civitella Paganico
|5 su 5
|15,12
|Follonica
|22 su 22
|19,04
|Gavorrano
|13 su 13
|15,36
|Grosseto (comune)
|77 su 77
|17,73
|Isola del Giglio
|2 su 2
|18,27
|Magliano in Toscana
|5 su 5
|15,12
|Manciano
|9 su 9
|15,26
|Massa Marittima
|9 su 9
|15,65
|Monte Argentario
|12 su 12
|16,02
|Monterotondo Marittimo
|2 su 2
|15,14
|Montieri
|4 su 4
|15,15
|Orbetello
|18 su 18
|17,88
|Pitigliano
|5 su 5
|15,53
|Roccalbegna
|4 su 4
|12,48
|Roccastrada
|0 su 10
|N.P.
|Santa Fiora
|4 su 4
|15,40
|Scansano
|8 su 10
|15,92
|Scarlino
|4 su 4
|17,99
|Seggiano
|2 su 2
|14,61
|Semproniano
|3 su 3
|15,98
|Sorano
|5 su 5
|13,50
Ricordiamo che i seggi sono aperti oggi, domenica 22 marzo, fino alle 23 e domani lunedì 23 marzio dalle 7 alle 15.