SORANO – La segreteria provinciale del Partito democratico, insieme al Pd di Sorano, convoca per il giorno martedì 24 marzo, alle ore 18, presso il Circolo Pratolungo di Sorano, un incontro per parlare delle prossime elezioni amministrative, per eleggere il primo cittadino, che si terranno domenica 24 e lunedì 25 maggio.
L’incontro è aperto a iscritti e simpatizzanti.
La partecipazione attiva dei cittadini rappresenta un momento fondamentale di democrazia e confronto, indispensabile per costruire insieme il futuro della comunità.