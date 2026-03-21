GROSSETO – Scontro al vertice domenica sera, il 18, al Palasport di via Austria, tra la capolista Gea Basketball Grosseto, che mercoledì scorso ha matematicamente vinto la season del campionato di divisione regionale 1, e la Libertas Lucca, una delle tre formazioni che occupano il secondo posto a 10 lunghezze di distanza. Quella che attende i ragazzi di Silvio Andreozzi, insomma, non è una gara qualunque, anche perché la formazione lucchese è una delle tre che sono riuscite a superare il quintetto bianco rosso in queste prime 26 partite.

Nonostante abbiano centrato il primo traguardo stagionale, Furi e compagni non hanno perso assolutamente la concentrazione e la grinta e contro Lucca cercheranno di mettere insieme la 19esima affermazione di questo straordinario campionato. E l’allenatore Silvio Andreozzi conferma queste sensazione: “I ragazzi, nonostante abbiano ottenuto la conquista matematica del primo posto non hanno mollato di un centimetro e, a prescindere dal risultato, sono pronti a dare battaglia, a vendicare la sconfitta dell’andata. Sono convinto che faremo una super prestazione. Mercoledì sera ho visto una squadra straordinaria, che gioca a memoria, che si cerca, disposta al sacrificio pur di divertirsi e dare spettacolo. Per questo invito il nostro pubblico a essere presente contro la Libertas Lucca, per assistere ad uno show di prima qualità”.

In dubbio Davide liberati, che ormai da qualche settimana si trascina un problema alla caviglia. Il tecnico Andreozzi sta pensando di farlo riposare per averlo al meglio nelle prossime settimane e, soprattutto, durante l’impegnativa fase dei playoff. Al momento la Gea non conosce ancora l’avversario che affronterà negli ottavi di finale, si sa solamente che sarà l’ottava classificata del girone B: un posto attualmente ambito da ben quattro formazioni, Valdelsa (32 punti), Asciano, Synergy S.Giovanni Valdarno e Sestese (30).

La classifica del girone A: Gea Grosseto 46 punti; Cestistica Pescia, Libertas Lucca e Studio Arcadia Valdicornia 36; Calcinaia 32; Lucca Sky Walkers, Nicola Chimenti Livorno e Donoratico 26; Invictus Livorno 24; Mancini Monsummano e Centro Minibasket Carrara 22; Juve Pontedera 20; Cus Pisa e Castelfranco Frogs 18; Vela Viareggio, 14; Carrara Legends 12.