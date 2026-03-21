GROSSETO – A Grosseto un convegno, gratuito e aperto a tutta la comunità educante (genitori, studenti, operatori socio-sanitari, psicologi, personale scolastico, ecc.), sulla violenza di genere. L’incontro è il 24 marzo dalle 8 alle 13:30 alla sala Pegaso del palazzo della Provincia.

“Una giornata che vuole essere insieme informativa e formativa – spiegano gli organizzatori di Cobas Scuola – Ne parleremo con operatori ed esperti:

– Camilla Follino, operatrice del Centro antiviolenza Centro Veneto Progetti Donna Odv, Padova, che attualmente ha la gestione operativa del servizio 1522 (il servizio pubblico antiviolenza e stalking attivo 24/7 promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – dipartimento per le pari opportunità)

– Reshmi Forzini e Viviana Chimenti, operatrici del Centro antiviolenza Olympia de Gouges, Grosseto

– Marco Cinci, psicoterapeuta del Sam, Sportello ascolto maltrattanti, Grosseto

– Sara Conte, formatrice del Cesp, Centro studi per la scuola pubblica, Grosseto”.

“Parleremo delle violenze nella scuola, quelle che arrivano dall’esterno (le violenze in famiglia e nelle relazioni, ecc.), e quelle che vengono agite nella scuola (le violenze che subiscono gli alunni, le violenze che subisce il personale scolastico). Non di tutte, però: solo quelle che hanno a che fare con il genere. Data la capienza limitata della sala, si consiglia (ma non è obbligatoria) la prenotazione compilando il seguente modulo: https://forms.gle/Uq3QvtbEMuAyBWyL6“.

“Impareremo a definire la violenza, riconoscerla, distinguerne le diverse tipologie, con un particolare focus sulle prime relazioni e sull’adolescenza – prosegue Cobas -. Impareremo perché è importante fare prevenzione. Impareremo a riconoscere gli stereotipi legati alla violenza di genere, a riconoscere gli autori di violenza e quali meccanismi di difesa dalla responsabilità vengono attuati, a riconoscere e prevenire l’escalation della violenza. Impareremo che cosa possiamo fare e come dobbiamo agire come personale scolastico, studenti, psicologi e, in genere, come membri della comunità educante. La scuola, più di ogni altro luogo, è il luogo dell’accoglienza, dove si integrano diverse culture, diverse sensibilità, dove si diffonde il rispetto per i diversi punti di vista e approcci culturali. Ma è anche il luogo nel quale la violenza entra dall’esterno, con i problemi e le paure degli alunni, con i fatti di cronaca e della vita quotidiana, con il clima sociale complessivo. La scuola riceve talvolta bambini-ragazzi trattati male o maltrattati nel contesto familiare nel quale vivono. Ma anche la scuola, a sua volta, produce violenza nelle relazioni che si agiscono al suo interno”.

Il convegno è organizzato dai Cobas Scuola insieme al Cesp – Centro studi per la scuola pubblica (ente accreditato/qualificato Mim) di Grosseto e vale come corso di aggiornamento per il personale scolastico.