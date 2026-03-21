GROSSETO – Domenica 22 e lunedì 23 marzo si vota per il referendum confermativo della legge costituzionale recante: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”

Quando si vota

Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15.

Come si vota

Al seggio verrà consegnata una scheda con il quesito referendario. L’elettore potrà esprimere la propria scelta tracciando una croce sul Sì, se favorevole alla riforma, oppure sul No, se contrario.

Per votare è necessario presentarsi con:

un documento di riconoscimento valido

la tessera elettorale

La scheda deil fac simile

Ecco come sarà la scheda che gli italiani troveranno al seggio. La scheda è di colore verde. Questo il quesito referendario: “Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”?“.

Qui trovi il Fac-simile completo: LINK

Assistenza al voto

Gli elettori con disabilità che non possono votare autonomamente possono essere accompagnati in cabina da una persona di fiducia iscritta nelle liste elettorali di qualsiasi comune.

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale ha chiarito che, per accedere al voto assistito, è possibile utilizzare anche la Carta europea della disabilità (EU Disability Card), purché riporti la lettera “A”, che indica la necessità di accompagnatore, senza bisogno di ulteriori certificazioni.

Ai presidenti di seggio è inoltre richiesto di garantire supporto agli elettori con difficoltà, nel rispetto della segretezza del voto.

Affluenza

I dati sull’affluenza saranno rilevati in più momenti:

domenica alle 12, 19 e 23

lunedì alle 15

I risultati su Il Giunco

Il Giunco seguirà da vicino, subito dopo la chiusura dei seggi, lo scrutinio con particolare riferimento alla provincia di Grosseto e alla Toscana. Lo farà con una diretta LIVE con aggiornamenti in tempo reale.