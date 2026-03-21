GROSSETO – La Sala Eden di Grosseto si è tinta dei colori dell’associazionismo e del sorriso per la prima edizione dello Spring Party Uisp, un evento che ha segnato il grande ritorno della convivialità per il comitato. Una serata pensata per «riabbracciare la città», ringraziare chi sostiene lo sport per tutti e, soprattutto, tendere la mano a chi opera nel sociale. Non è stata solo una cena conviviale, ma il mantenimento di una promessa fatta dal presidente Massimo Ghizzani, che ha voluto fortemente questo appuntamento per ringraziare le istituzioni, gli sponsor e tutti i volontari che rendono viva l’attività sportiva sul territorio (foto di Piero Parricchi).

La partecipazione di ben tre assessori ha sottolineato quanto la Uisp sia considerata un pilastro fondamentale per la città. Fabrizio Rossi ha voluto ringraziare pubblicamente il comitato “L’amministrazione viene qui stasera per ringraziare la Uisp per il prezioso lavoro fatto in questi anni. È un ente leader nello sport e nella socialità, una realtà forte su cui la nostra città sa di poter sempre contare”.

Anche l’assessore Luca Agresti ha rimarcato la trasversalità dell’associazione: “Ringrazio la Uisp per le tantissime attività che svolge collaborando con i vari settori, dallo sport alla cultura. È un impegno fondamentale per la socializzazione e per l’affermazione di valori positivi nella nostra comunità”. Un concetto ripreso con forza da Carla Minacci, che ha posto l’accento sulla funzione educativa: “Lo sport ha un merito immenso: tiene i nostri ragazzi lontani dalle strade e insegna loro quei valori che serviranno per tutta la vita”.

Il momento più intenso del discorso di Ghizzani è stato dedicato a chi ha costruito le fondamenta del comitato: “Un ringraziamento particolare va a chi, nel tempo, ha creduto nella crescita del Comitato e ha avuto il coraggio di fare scelte lungimiranti”. Con profonda gratitudine, il presidente ha abbracciato Sergio Stefanelli, un presidente visionario che ha preso per mano la Uisp con coraggio e competenza e ha reso la Uisp ciò che è oggi, e l’impegno silenzioso di Alberto Barazzuoli, anima di Uisp Solidarietà e sempre al fianco dei più deboli. Un ringraziamento speciale è andato a Rossella Calamassi, colonna del comitato e impagabile segretaria per decenni, e all’ex presidente Eligio Macelloni.

La memoria storica della serata presentata da Francesca Ciardiello con il supporto di Carlo Vivarelli, è stata celebrata attraverso figure come Beppe Malentacchi, anima del ciclismo, Francesco Paoloni, coordinatore dell’area anziani e ginnastiche, e Giosuè Russo, ideatore del «Corri nella Maremma». Ghizzani non ha mancato di rivolgere un pensiero affettuoso al suo predecessore Sergio Perugini per il lavoro svolto durante l’emergenza Covid e a Dario Pialli per il supporto tecnico. Un velo di commozione ha avvolto la sala durante il ricordo di Osvaldo Faenzi, a cui è dedicata la sala principale di via Europa, e di Marco Nesti, segretario generale prematuramente scomparso.

Ghizzani, accompagnato nella serata dai vicepresidenti Massimo Pifferi, Fabio Nocchi, Ilaria Sguazzini, dalla giunta (con Elena Rossi che si occupata in prima persona dell’organizzazione) e dal consiglio, ha evidenziato come l’attenzione alla persona si intrecci con l’identità Uisp: “Non siamo solo sport, siamo una comunità che si prende cura di chi ha più bisogno”. Grazie alla generosità dei presenti e all’attività del comitato, sono stati consegnati 1.000 euro al Comitato per la Vita — frutto della camminata Walk Uisp — e 700 euro all’associazione Abio, raccolti grazie alle manifestazioni di ginnastica curate da società come Progetto Danza, Dance System, Insieme Danza, Europa Danza, Ginnastica Grifone, Polisportiva Barbanella 1 e Artistica Grosseto. Fondamentale anche il ruolo di Maria Teresa Ferrini, le cui giornate di burraco solidale hanno permesso nel tempo di destinare circa 20.000 euro alle realtà del territorio.

Tutto questo è reso possibile anche dalla «benzina» fornita dagli sponsor, partner fondamentali che Ghizzani ha voluto ringraziare uno a uno: Api Service, Bagno Tirreno, Banca Tema, Corsini, Cantina I Vini di Maremma, Elettro Meccanica Moderna, Hydrospa, Impresa F.lli Massai, Mancini Renzo Edilizia, Pellegrini Gomme, 2T Service, Acqua Village, Alfa-Tec, Conad e Fratelli Bracci. La festa si è conclusa in allegria con la musica live di Sabrina Caprio e il sassofono di Andrea Bassi, trasformando la Sala Eden in una grande pista da ballo che ha unito tutte le generazioni presenti.

“L’attività è in continua crescita – ha ricordato il presidente Ghizzani – alla Uisp arrivano sempre più persone, sempre più associazioni vogliono collaborare con noi, sempre più famiglie ci scelgono per far fare sport. Fatichiamo a dare una risposta a tutti: è un problema bellissimo, ma pur sempre un problema. Vuol dire che abbiamo bisogno di crescere ancora. Per questo ci stiamo guardando intorno, alla ricerca di nuovi spazi da dedicare alle nostre attività. Vorrei che lo Spring Party fosse ricordato così: come una serata di festa, certo, ma anche di racconti, di memoria e di sguardo al futuro. Abbiamo una storia importante alle spalle, fatta di scelte coraggiose e di persone che hanno saputo lanciare una sfida per il bene comune. Sta a noi oggi raccoglierla e guardare con entusiasmo al nostro futuro”.