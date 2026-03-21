MONTE ARGENTARIO – “Maturata, ma tutt’altro che chiarita, la vicenda shock dei cassonetti seminterrati, e mentre si attende una raccolta firme che la dice lunga sul clima cittadino, un nuovo fronte critico si apre sul porto di Porto Ercole. E non è un fronte qualunque: è il cuore economico del territorio”. A criticare la gestione dell’Amministrazione comunale è Marco Nieto, capogruppo di opposizione in Consiglio comunale di “Svolta per l’Argentario”.

“Quello che fino a poche settimane fa veniva raccontato dall’amministrazione come un percorso lineare, quasi esemplare (bandi, assegnazioni, “nuovo corso”) oggi mostra crepe evidenti – prosegue -. La narrazione trionfalistica si è infranta contro la realtà: quella fatta di tempi, procedure, responsabilità e, soprattutto, scadenze che non si possono rinviare. La stagione turistica è imminente. E il porto rischia concretamente di non essere pronto. Il punto è semplice, e proprio per questo politicamente grave: le nuove concessioni, allo stato attuale, non sembrano in grado di garantire l’operatività nei tempi necessari. Le cosiddette “new entry” difficilmente potranno assicurare continuità dei servizi in una fase così delicata. E allora la domanda diventa inevitabile — e scomoda: chi garantirà che il porto funzioni?”.

“Si affaccia persino l’ipotesi di un ritorno temporaneo degli ex concessionari – afferma Nieto -. Una soluzione che, fino a ieri, sarebbe stata politicamente impronunciabile, ma che oggi appare come una delle poche praticabili per evitare il blocco. Un paradosso che fotografa meglio di qualsiasi dichiarazione lo stato delle cose. Ma questa eventuale scelta aprirebbe un ulteriore fronte critico: se il Comune dovesse riaffidarsi proprio agli ex concessionari per garantire la stagione, finirebbe inevitabilmente per indebolire la propria posizione davanti al Tar in vista dell’udienza del 23 giugno. Una decisione del genere rischierebbe infatti di apparire come una smentita nei fatti delle scelte compiute, rafforzando indirettamente le ragioni di chi ha impugnato le procedure”.

“A complicare ulteriormente il quadro c’è proprio il ricorso al Tar, con udienza fissata per il 23 giugno: una scadenza che pesa come una sentenza anticipata. Se dovessero emergere criticità nelle procedure, l’intero impianto rischierebbe di saltare, con conseguenze difficilmente gestibili nel pieno della stagione. Ed è qui che la questione torna inevitabilmente politica. Non si tratta più solo di scelte amministrative, ma di credibilità. Perché annunciare è facile. Governare molto meno. Era davvero necessario forzare i tempi e i toni, senza avere la certezza della tenuta operativa e giuridica delle decisioni? O si è scelto, ancora una volta, di privilegiare l’effetto annuncio rispetto alla responsabilità della gestione?”.

“Nel frattempo, Porto Ercole resta ostaggio dell’incertezza – conclude Nieto -. Gli operatori navigano a vista, i lavoratori guardano con apprensione alle prossime settimane e l’intero sistema turistico — che vive di programmazione, non di improvvisazione — rischia di pagare il prezzo più alto. A questo punto, le domande non sono più rinviabili: esiste un piano immediato per garantire la piena funzionalità del porto? Esiste una strategia di emergenza credibile? E soprattutto, chi si assumerà la responsabilità politica se il 23 giugno dovesse cambiare tutto? Perché una cosa è certa: la stagione non aspetta. E questa volta, nemmeno i cittadini sembrano più disposti a farlo”.