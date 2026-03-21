GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 21 marzo 2026
Ariete – Energia forte ma serve equilibrio.
Toro – Serenità e concretezza.
Gemelli – Socialità piacevole.
Cancro – Intimità cercata.
Leone – Generosità e presenza.
Vergine – Precisione anche nel relax.
Bilancia, segno del giorno – Elegante, armoniosa, centrata. Oggi sai trovare il punto d’incontro tra opposti e riportare pace in un confronto.
Consiglio escursione: passeggia tra le mura di Capalbio, tra panorami e silenzio, simbolo perfetto di equilibrio tra storia e natura.
Scorpione – Profondità serena.
Sagittario – Energia misurata.
Capricorno – Stabilità costante.
Acquario – Idee brillanti ma ordinate.
Pesci – Dolce consapevolezza.