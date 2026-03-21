GROSSETO – Benvenuti all’oroscopo di oggi sabato 21 marzo 2026

Ariete – Energia forte ma serve equilibrio.

Toro – Serenità e concretezza.

Gemelli – Socialità piacevole.

Cancro – Intimità cercata.

Leone – Generosità e presenza.

Vergine – Precisione anche nel relax.

Bilancia, segno del giorno – Elegante, armoniosa, centrata. Oggi sai trovare il punto d’incontro tra opposti e riportare pace in un confronto.

Consiglio escursione: passeggia tra le mura di Capalbio, tra panorami e silenzio, simbolo perfetto di equilibrio tra storia e natura.

Scorpione – Profondità serena.

Sagittario – Energia misurata.

Capricorno – Stabilità costante.

Acquario – Idee brillanti ma ordinate.

Pesci – Dolce consapevolezza.