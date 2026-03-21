GROSSETO – Ventottesima di campionato per il Grifone, che si contenderà la posta in palio con la Terranuova Traiana, quarta a pari punti con il Siena e in forte crescita (foto d’archivio di Paolo Orlando). L’ennesimo rivale in gran forma quindi per i torelli, che hanno alle spalle il pareggio esterno contro lo Scandicci, che si è giovato di una ripartenza andando ad annullare il vantaggio biancorosso.

“Sarà difficile, difficile, difficile – ha detto mister Indiani nella conferenza stampa pregara – loro sono una squadra che subisce pochissimo, esperta, che sa stare in campo e lì da loro sarà molto, molto difficile. Disanto ha un problema, non si è allenato, gli altri dovrebbero essere tutti a disposizione. La Viareggio Cup? Non ha inciso sugli allenamenti, fino a giovedì abbiamo fatto il programma normale. Sugli allenamenti non ha influito, sull’aspetto mentale sì perché eravamo quasi tutti convinti che ci fosse il rinvio, ma poi è andata così e siamo tutti più contenti. Cosa migliorare rispetto a Scandicci? Tanto, perché non abbiamo reso come di solito facciamo. Però la squadra ha dimostrato, come dopo la sconfitta contro l’Orvietana, ancora peggiore del pareggio di Scandicci, di saper fare nella successiva una grande gara e domani mi aspetto lo stesso. Come si vince? Andando in undici, con la nostra strategia solita, non certamente condizionati dall’avversario, ma sempre con l’enorme rispetto che abbiamo di tutti”.

Convocati Ampollini, Bacciardi, Benedetti, Brenna, Cardelli, Ciraudo, D’Ancona, Fiorani, Gerardini, Gonnelli, Guerrini, Italiano, Malva, Marcu, Marzierli, Masini, Monteverde, Montini, Regoli, Riccobono, Romagnoli, Sabelli e Sacchini.

Il fischio d’inizio è domani domenica alle 14,30 al Matteini di Terranuova Bracciolini.

Il programma e gli arbitri della 28esima giornata del girone E:

Cannara-Ghiviborgo (Di Palma di Cassino)

Follonica Gavorrano-Aquila Montevarchi (Riahi di Lovere)

Poggibonsi-Sporting Trestina (Radovanovic di Maniago)

Prato-San Donato Tavarnelle (Angelo di Marsala)

Scandicci-Camaiore (Bogo di Oristano)

Siena-Fulgens Foligno (Vazzano di Catania)

Tau Altopascio-Orvietana (Marinoni di Lodi)

Terranuova Traiana-Grosseto (Frazza di Schio)

Sansepolcro-Seravezza (Gambin di Udine)

La classifica:

Grosseto 63 punti; Seravezza 51; Tau Altopascio 49; Siena, Terranuova Traiana 45; Foligno 43; Prato 42; Aquila Montevarchi 38; Scandicci 37; Sporting Trestina 34; Ghiviborgo 33; Camaiore 32; San Donato Tavarnelle 30; Orvietana 29; Follonica Gavorrano 28; Poggibonsi 24; Sansepolcro 17; Cannara 15