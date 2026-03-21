BAGNO DI GAVORRANO – Gara casalinga contro l’Aquila Montevarchi per il Follonica Gavorrano, che domenica alle 14,30 è chiamato a rispondere presente al Malservisi-Matteini dopo la sconfitta subita in casa del Foligno per 2-0, che ha portato i biancorossoblù in quartultima posizione.

Stesso risultato per il Montevarchi, che viceversa ha avuto ragione del Tau Calcio Altopascio tra le mura amiche, portandosi a quota 38 e a più 10 sulla formazione allenata da mister Lucio Brando.

Dieci punti che si riflettono in una miglior differenza reti (-4 per il Montevarchi, -14 per il Follonica Gavorrano), anche se il miglior attacco è biancorossoblù, con 29 gol segnati contro i 25 della squadra allenata da Marmorini.

Diverso però il dato dei gol subiti: 43 quelli del Follonica Gavorrano, 29 quelli dell’Aquila Montevarchi, che ha portato a casa due vittorie (9) e quattro pareggi (11) in più rispetto ai biancorossoblù.

Obbligo di vittoria per il Follonica Gavorrano per avvicinarsi alla zona salvezza, adesso distante ben 4 lunghezze ed occupata dal Camaiore, che di punti ne ha 32, contro i 28 finora conquistati dai minerari.

Per quanto riguarda gli scontri diretti tra le due squadre, il match del girone di andata è stato a favore dei biancorossoblù, che hanno vinto in trasferta per 0-1 con il gol di Pescicani nel finale.

Lo scorso anno la gara di andata è terminata sull’1-0 per l’Aquila Montevarchi, mentre al ritorno al Malservisi-Matteini è uscito il segno X, con il risultato di 1-1.

Nelle annate precedenti, nella stagione 2023/24 c’era stato un perfetto equilibrio: erano infatti arrivati due pareggi, entrambi per 1-1. La stagione 2020/21 aveva visto la squadra valdarnese vincente sia all’andata che al ritorno (3-0 e 0-1), mentre nell’annata 2019/20 per i biancorossoblù erano arrivati un pareggio e una sconfitta.

Leggermente meglio l’anno precedente, quando la denominazione era ancora Gavorrano 1930: in quel caso le due gare erano terminate con altrettanti pareggi.

Tre gli ex in casa Aquila Montevarchi: si tratta di Samuele Rosini, Esmeraldo Kondaj e Federico Mencagli, mentre nel Follonica Gavorrano militano Gino Bernardini e Giulio Giordani.