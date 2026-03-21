Foto di repertorio

FOLLONICA – Notte di sangue in centro a Follonica, dove un giovane di 21 anni è stato ritrovato a terra, ferito da diverse coltellate e in una pozza di sangue. L’episodio è avvenuto in via Colombo intorno alle 2. L’allarme è stato lanciato da un residente della zona, svegliato dalle urla provenienti dalla strada.

L’uomo ha immediatamente contattato il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno trovato il giovane gravemente ferito e hanno richiesto l’intervento dei sanitari del 118. Il 21enne, italiano, è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale di Grosseto.

Secondo le prime informazioni, il giovane avrebbe riportato diverse ferite da arma da taglio, una delle quali particolarmente grave, in quanto avrebbe perforato un polmone. Attualmente si trova ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

La vittima, residente in provincia di Grosseto, risulterebbe avere numerosi precedenti penali. Al momento non è stato possibile raccogliere la sua testimonianza, elemento che rende più complessa la ricostruzione dell’accaduto.

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di chiarire la dinamica dell’aggressione e individuare eventuali responsabili.