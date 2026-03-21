GROSSETO – Una sala gremita ha varato la 51esima coppa Bruno Passalacqua. Oltre a tutte le 16 società partecipanti sono intervenuti Fabrizio Rossi, assessore alla sport di Grosseto, Aldo Peronaci, delegato provinciale del Coni, Antonio Papa, delegato provinciale Figc, Franco Rossi, presidente Panathlon, Luca Furzi, presidente provinciale Aia, Pietro Magro, presidente provinciale Aiac, Vincenzo Sabatini, delegato regionale Aic.

Dopo i saluti di Francesco Luzzetti, patron del torneo, e degli ospiti, la scena l’ha conquistata Marco, il bambino a cui è stata affidata la composizione dei gironi.

La gara inaugurale sarà Follonica Gavorrano-Castiglionese (27 marzo), la fase eliminatoria sarà chiusa da Marina Calcio-Alberese (28 maggio). I quarti di finale sono fissati al 31 maggio, 1-2-3 giugno; le semifinali il 5 e 6; finale il 10 giugno per un totale di 31 notturne sempre con inizio alle 21,15.

Girone A: Follonica Gavorrano, Castiglionese, Braccagni, Paganico.

Girone B: Invictasauro, Roselle, Alta Maremma, Batignano Calcio.

Girone C: Venturina, Belvedere Calcio, Atletico Maremma, Campagnaticoarcille.

Girone D: Grosseto, Alberese, Orbetello, Marina Calcio.

Calendario

Aprile

Lunedì 27 Follonica Gavorrano – Castiglionese (A)

Martedì 28 Braccagni -Paganico (A)

Mercoledì 29 Invictasauro – Roselle (B)

Giovedì 30 Alta Maremma – Batignano Calcio (B)

Maggio

Lunedì 4 Venturina – Belvedere Calcio (C)

Martedì 5 Atletico Maremma – Campagnaticoarcille (C)

Mercoledì 6 Grosseto – Alberese (D)

Giovedì 7 Orbetello – Marina Calcio (D)

Venerdì 8 Paganico – Follonica Gavorrano (A)

Domenica 10 Castiglionese – Braccagni (A)

Lunedì 11 Roselle – Alta Maremma (B)

Martedì 12 Batignano Calcio – Invictasauro (B)

Giovedì 14 Campagnaticoarcille – Venturina (C)

Venerdì 15 Belvedere Calcio – Atletico Maremma (C)

Sabato 16 Marina Calcio – Grosseto (D)

Lunedì 18 Alberese – Orbetello (D)

Martedì 19 Follonica Gavorrano – Braccagni (A)

Mercoledì 20 Castiglionese – Paganico (A)

Giovedì 21 Invictasauro – Alta Maremma (B)

Venerdì 22 Roselle – Batignano Calcio (B)

Sabato 23 Venturina – Atletico Maremma (C)

Lunedì 25 Belvedere Calcio – Campagnaticoarcille (C)

Martedì 26 Grosseto Orbetello (D)

Giovedì 28 Marina Calcio – Alberese (D)

Quarti di finale

Domenica 31 1ª girone A – 2ª girone C (1)

Giugno

Lunedì 1 1ª girone B – 2ª girone D (2)

martedì 2 1ª girone C – 2ª girone A (3)

Mercoledì 3 1ª girone D – 2ª girone B (4)

Semifinali

Venerdì 5 1-2

Sabato 6 3-4

Mercoledì 10 finalissima