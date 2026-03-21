CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Due giorni di spettacolo e agonismo sui pedali con l’ottava edizione della Gran Fondo Poggi di Maremma e terza tappa del Circuito Volchem 2026, manifestazione ciclistica agonistica a livello nazionale in programma il 18 e il 19 aprile e organizzata dal Gruppo Ciclistico Castiglionese.

“La nostra gara si estende per 135 km sulle colline maremmane – ha spiegato il presidente Daniele Betti – partendo da Castiglione della Pescaia, sul lungomare al Bagno Granchio, per poi toccare Vetulonia, Caldana, Ravi, Lago dell’Accesa, Capanne, Massa Marittima, Giuncarico, Tirli e arrivo a Castiglione della Pescaia, nello stesso punto della partenza”.

Iscrizioni ufficialmente aperte per un evento sempre più apprezzato e partecipato, spesso arricchito da qualche amico ex professionista come Max Lelli, presente alla scorsa edizione (nella foto). “Faccio un ringraziamento particolare – ha concluso Betti – all’amministrazione comunale di Castiglione e al sindaco Elena Nappi per il supporto che ogni anno ci danno, al consorzio Maremma Experience, al Consorzio Turistico di Castiglione e al suo presidente Enzo Riemma, fondamentale per la riuscita della Gran Fondo”.

Per iscrizioni [email protected] oppure Daniele 335 6131893.