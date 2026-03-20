GROSSETO – Nuovo comunicato dell’US Grosseto sulla partita Terranuova Traiana-Grosseto (foto d’archivio di Paolo Orlando). Il match “si disputerà regolarmente domenica 22 marzo alle 14.30 – ha diramato la società unionista – presso lo stadio Matteini. I biglietti riservati ai tifosi ospiti, dunque ai sostenitori biancorossi, saranno in vendita presso il Centro Sportivo “Carlo Pucci” di Roselle oggi venerdì 20 marzo dalle 9 alle 23, con orario continuato oppure domani sabato 21 marzo dalle 9 fino alle 19, con orario continuato. Dopo non sarà più possibile l’acquisto dei tagliandi. Il prezzo del biglietto è di 12 euro (tariffa unica), con ingresso omaggio per gli under 10. I biglietti sono nominativi, quindi occorre presentarsi con il proprio documento di identità al momento dell’acquisto. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi allo stadio di Terranuova perché il botteghino resterà chiuso per i tifosi ospiti”.