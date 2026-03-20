CAPALBIO – Solchi profondi e buche. È la situazione, secondo un nostro lettore, della strada bianca della Capriola, collegamento fondamentale tra Manciano e Capalbio, specie ora che con l’arrivo della primavera aumentano i turisti. Il tratto che attraversa il comune di Capalbio presenta, secondo la nota, «criticità significative che potrebbero rappresentare un rischio per chi la percorre».

Solchi profondi e pericoli per pedoni e ciclisti

Federico Lombardi, residente a Capriola, segnala come in alcuni punti della strada siano presenti solchi profondi che potrebbero mettere in difficoltà i ciclisti, i pedoni e danneggiare le auto che non siano fuoristrada. Un problema che, se trascurato, potrebbe trasformarsi in un vero pericolo soprattutto nei mesi di maggiore afflusso turistico.

Interventi mancianesi e silenzio capalbiese

Lombardi racconta di aver collaborato con il Comune di Manciano, «dove i lavori sul tratto mancianese della strada sono già stati eseguiti. Diversa, invece, la situazione a Capalbio: nonostante le segnalazioni al sindaco e al responsabile delle strade del Comune, non ha ricevuto alcuna risposta».

Appello alle istituzioni

Lombardi sottolinea l’urgenza di un intervento che garantisca «la sicurezza dei residenti e dei turisti. Serve una manutenzione coordinata lungo tutto il percorso, affinché la strada bianca possa essere percorsa in sicurezza da chi la usa quotidianamente o per motivi turistici».