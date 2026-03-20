GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 20 MARZO

CAPALBIO

Fino al 22-3-2026 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: da “Il bene comune” di Papaleo a “Nouvelle vague” di Linklater

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 22-3-2026 – Dalla mostra di ceramiche alle escursioni: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

FOLLONICA

20-3-2026 – Torna il festival chitarristico Mantovani: spazio alla musica latinoamericana. IL PROGRAMMA

GROSSETO

20-3-2026 – Domare il mostro: arte e intelligenza artificiale alle Clarisse

20-3-2026 – “Maramad. Voci della provincia”: la Fondazione Bianciardi ricorda Aldo Mazzolai, archeologo, insegnante, storico

Fino al 22-3-2026 – “I 100 soli”: in città la mostra dell’artista grossetana Erika Fassari

Fino al 22-3-2026 – Tre giorni dedicati all’astronomia: a Grosseto il meeting dell’Unione astrofili italiani

Fino al 29-3-2026 – Dal Giglio alla Maremma: alle Clarisse la nuova mostra “Sotto una luce fossile”

MASSA MARITTIMA

20-3-2026 – A Massa Marittima l’8 marzo si apre con il recital “La donna nel teatro musicale”

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

MONTEROTONDO MARITTIMO

20-3-2026 – Serata di musica al Teatro del Ciliegio: la stagione si chiude con la band Abp

SABATO 21 MARZO

CAPALBIO

Fino al 22-3-2026 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: da “Il bene comune” di Papaleo a “Nouvelle vague” di Linklater

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 22-3-2026 – Giornate Fai di Primavera: Castiglione e Punta Ala aprono le torri storiche

Fino al 22-3-2026 – Dalla mostra di ceramiche alle escursioni: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

CINIGIANO

21-3-2026 – Cinigiano Blues Festival: finale coi “The Moocher”, poi contest ed edizione estiva

GROSSETO

21-3-2026 – In centro arriva “Old wild Maremma” tra musica, shopping e butteri, Grosseto come il Far west

21-3-2026 – Alla scoperta di Anna Kuliscioff, la “dottora dei poveri”: incontro al palazzo della Provincia

21-3-2026 – Scriabin Concert Series: il talento di Alessandro Mennini a Grosseto

21-3-2026 – Sport sulle mura: in arrivo una nuova giornata di benessere con Confartigianato

21-3-2026 – Musica dal vivo e giovani talenti: torna “Grosseto Music Project”. Ecco le date

Fino al 22-3-2026 – A 800 anni dalla morte di San Francesco, Grosseto lo ricorda con due giorni di eventi

Fino al 22-3-2026 – “I 100 soli”: in città la mostra dell’artista grossetana Erika Fassari

Fino al 22-3-2026 – Tre giorni dedicati all’astronomia: a Grosseto il meeting dell’Unione astrofili italiani

Fino al 29-3-2026 – Dal Giglio alla Maremma: alle Clarisse la nuova mostra “Sotto una luce fossile”

MASSA MARITTIMA

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”

ORBETELLO

21-3-2026 – Da Camille Claudel ad Alda Merini, il teatro al femminile arriva all’Albinia

21-3-2026 – Orbetello: un incontro per salvare il falco lanario

DOMENICA 22 MARZO

CAPALBIO

Fino al 22-3-2026 – Weekend al Nuovo cinema Tirreno: da “Il bene comune” di Papaleo a “Nouvelle vague” di Linklater

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Fino al 22-3-2026 – Giornate Fai di Primavera: Castiglione e Punta Ala aprono le torri storiche

Fino al 22-3-2026 – Dalla mostra di ceramiche alle escursioni: weekend di eventi a Castiglione della Pescaia

22-3-2026 – Escursione nella Diaccia Botrona tra natura e storia

GROSSETO

22-3-2026 – “Parco aperto”: al Granaio Lorenese il concerto dell’Orchestra della Toscana

Fino al 22-3-2026 – A 800 anni dalla morte di San Francesco, Grosseto lo ricorda con due giorni di eventi

Fino al 22-3-2026 – “I 100 soli”: in città la mostra dell’artista grossetana Erika Fassari

Fino al 22-3-2026 – Tre giorni dedicati all’astronomia: a Grosseto il meeting dell’Unione astrofili italiani

Fino al 29-3-2026 – Dal Giglio alla Maremma: alle Clarisse la nuova mostra “Sotto una luce fossile”

MASSA MARITTIMA

22-3-2026 – Teatro e risate con “Massa in scena”: prima commedia “La Marcolfa” di Dario Fo

Fino al 4-4-2026 – Più che da leggere, sono da ammirare: a Massa la mostra “Libri d’artista”