FOLLONICA – Giacomo Manni ha rassegnato le dimissioni dalla carica di presidente del rione Pratoranieri, ruolo ricoperto dal 2012.

Le dimissioni

“Una scelta personale, maturata con serenità e piena consapevolezza, che segna la conclusione di un percorso lungo quattordici anni, durante il quale Manni ha guidato il rione con continuità, passione e senso di responsabilità – comunicano dal rione Pratoranieri -. Quando nel 2012, poco più che diciottenne, assunse la presidenza, il rione Pratoranieri era fermo da oltre vent’anni. Da quel momento ha preso avvio un percorso di ricostruzione e crescita che ha riportato il rione ad essere una realtà viva, partecipata e riconosciuta nel contesto del Carnevale di Follonica e della comunità cittadina”.

“Nel tempo, il rione ha consolidato non solo la propria presenza nelle sfilate, ma soprattutto un’identità forte e condivisa, trasformandosi da gruppo iniziale ristretto in una comunità ampia e coesa, capace di coinvolgere persone di ogni età e di diventare un punto di riferimento per il quartiere. Un cammino costruito insieme a tutte le donne e gli uomini del rione che, negli anni, hanno contribuito con impegno e senso di appartenenza a renderlo ciò che è oggi. Le dimissioni rappresentano la naturale conclusione di un ciclo importante, nel segno della continuità e del rinnovamento. Il rione Pratoranieri esprime un sentito ringraziamento per il lavoro svolto e per l’impronta lasciata, che costituisce oggi una base solida su cui proseguire il proprio cammino”.

Riccardo Giovannetti nuovo presidente

La presidenza è stata assunta da Riccardo Giovannetti, votato in modo unanime dal consiglio direttivo, al quale vanno i migliori auguri di buon lavoro per questa nuova fase. Il Rione guarda al futuro con fiducia, forte del percorso costruito e pronto a continuare a crescere nel solco dei valori che ne hanno caratterizzato la storia recente.

“Il Rione sta entrando in una nuova fase – dichiara il neo presidente Riccardo Giovannetti -. Ringrazio per gli auguri ma è doveroso rimarcare l’importanza di Giacomo per poter essere riusciti ad arrivare a questo punto. Ci lascia la possibilità di gestire questo momento di cambiamento in un contesto ampiamente integrato all’interno di tutto il Comitato Carnevale, un dato di fatto ma anche un’eredità importante di cui tutto il Rione vuole dimostrarsi all’altezza”.

Manni: «Scelta mia, serena e convinta»

“Concludo questo percorso con gratitudine e con la consapevolezza di aver vissuto un’esperienza che mi ha dato tanto sotto il profilo umano e personale – commenta Giacomo Manni -. Il rione è stato, e resterà, una parte importante della mia vita. È una scelta mia, serena e convinta: dopo quattordici anni ho ritenuto giusto chiudere questo ciclo, lasciando spazio al futuro del Rione. È stato un viaggio condiviso: il mio ringraziamento va a tutti i rionali, del passato e del presente, con cui ho avuto l’onore di camminare fianco a fianco, e ai tanti amici e presidenti dei rioni con cui ho condiviso questa esperienza”.

“Un ringraziamento va inoltre agli altri rioni e al Comitato Carnevale, nella persona dell’attuale presidente Andrea Benini – prosegue -. Un pensiero particolare lo rivolgo al precedente presidente Mario Buoncristiani, per me punto di riferimento e vero maestro di Carnevale, con cui sono cresciuto nel tempo”.

A commentare il passaggio di consegne anche il delegato dell’associazione Carnevale Follonica Andrea Benini: “Da parte mia il più sentito ‘grazie’ a Giacomo Manni per l’impegno e il lavoro di questi quattordici anni , il merito ‘storico’ di aver fatto nascere il rione appena maggiorenne con caparbietà e serietà, attraversando soddisfazioni e delusioni, ma sempre vivendo al meglio lo spirito corale del carnevale, con generosità, passione, dedizione.

Il mio augurio di cuore a Riccardo Giovannetti per il lavoro che lo aspetta nei prossimi mesi, nel suo gruppo, con gli altri presidenti e l’Associazione tutta”.